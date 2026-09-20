"Memoria criminal": el asesinato de Andrea Castro, la adolescente de 15 años que fue víctima de Pablo Goncálvez

La noche del 20 de setiembre de 1992 , Andrea Gabriela Castro Pena , una estudiante liceal de apenas 15 años , salió a bailar a la discoteca England, en Montevideo. Lo que ocurrió después terminó convirtiéndose en uno de los capítulos de la historia criminal uruguaya vinculados a Pablo Goncálvez , considerado el primer asesino serial del país. El caso es revisitado por " Memoria criminal " , el ciclo de El Observador que reconstruye algunos de los episodios policiales más impactantes de la historia de Uruguay.

Aquella noche, Andrea se encontró en la discoteca con Goncálvez, que entonces tenía 22 años y a quien apenas conocía . Ambos conversaron durante un rato hasta que el joven la invitó a dar una vuelta en su auto. Esa fue la última vez que Andrea fue vista con vida.

La desaparición dio paso a una búsqueda que se extendió durante semanas. Finalmente, el cuerpo de la adolescente fue encontrado enterrado en la arena de la Playa Mansa de Punta del Este , lejos del lugar donde había sido vista por última vez.

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La autopsia determinó que Andrea había muerto asfixiada dentro de un vehículo .

Pero hubo un elemento encontrado junto al cuerpo que terminaría siendo clave para esclarecer el asesinato: una corbata a franjas blancas y verdes que permanecía enroscada alrededor de su cuello.

La prenda se convirtió en una pieza fundamental de la investigación y permitió avanzar sobre la pista que terminaría vinculando el crimen con Pablo Goncálvez.

La segunda víctima de Pablo Goncálvez

Andrea Castro fue la segunda de las tres víctimas por cuyos asesinatos fue condenado Goncálvez. Antes había sido asesinada Ana Luisa Miller. Después de Andrea, la tercera víctima fue María Victoria Williams.

Los tres crímenes terminaron colocando a Goncálvez en la historia criminal uruguaya como el primer asesino serial del país.

Tras la investigación, Goncálvez fue detenido en Brasil y posteriormente condenado en Uruguay a 30 años de prisión, la pena máxima prevista por la legislación en aquel momento. Pese a la condena, siempre sostuvo que era inocente.

De la condena a su liberación

Goncálvez permaneció 23 años en prisión. La condena original fue reducida mediante mecanismos de redención de pena por trabajo y estudio y finalmente recuperó la libertad en junio de 2016.

Sin embargo, poco más de un año después volvió a prisión, esta vez fuera de Uruguay. Fue detenido en Paraguay por un caso relacionado con armas y drogas. Permaneció encarcelado hasta 2019, cuando volvió a quedar en libertad.

Más de tres décadas después del asesinato de Andrea Castro, el nombre de Goncálvez volvió a ser noticia en Uruguay. En febrero de 2026, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, confirmó que Goncálvez se había instalado nuevamente en Punta del Este.

El jerarca explicó que no existe ninguna medida judicial que limite sus movimientos luego de haber cumplido la condena que le fue impuesta. “Él cumplió con la pena”, sostuvo. El jefe policial señaló además que, pese a tratarse de “una persona especial”, Goncálvez no tiene ningún impedimento ni restricción para circular por el país.

El crimen de Andrea Castro, ocurrido cuando tenía apenas 15 años, quedó así ligado a uno de los casos más notorios de la historia policial uruguaya y a la serie de asesinatos que convirtió a Pablo Goncálvez en el primer asesino serial de Uruguay.