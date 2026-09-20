Nacional derrotó 3-2 a Defensor Sporting este domingo por la tarde en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura y lo hizo de manera épica con tres goles en 4 minutos en el final, cuando perdían 2-0 y Luis Mejía salvó un 3-0.
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso, luego del impresionante triunfo de Nacional ante Defensor Sporting
Los tricolores dieron vuelta un encuentro de manera insólita cuando menos se esperaba y mantuvieron las chances intactas