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Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso, luego del impresionante triunfo de Nacional ante Defensor Sporting

Los tricolores dieron vuelta un encuentro de manera insólita cuando menos se esperaba y mantuvieron las chances intactas

20 de septiembre de 2026 18:35 hs
Maximiliano Gómez celebra su segundo gol para Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Maximiliano Gómez celebra su segundo gol para Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy
Gastón Martirena de Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Gastón Martirena de Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Snatos/FocoUy

Nacional derrotó 3-2 a Defensor Sporting este domingo por la tarde en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura y lo hizo de manera épica con tres goles en 4 minutos en el final, cuando perdían 2-0 y Luis Mejía salvó un 3-0.

De esta manera, sigue con expectativa en las tablas.

Vale recordar que este sábado, Peñarol le ganó 2-1 a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli y sumó tres puntos muy importantes.

Nacional 3-2 Defensor Sporting por el Torneo Clausura: épico triunfo tricolor que perdía 2-0 y en 4 minutos en el final, lo dio vuelta con tres goles

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Los demás resultados de la fecha

En el resto de la séptima fecha, este domingo hubo empate entre Danubio y Wanderers 1-1 en Jardines del Hipódromo.

En tanto, por la mañana, Juventud de Las Piedras, de visita, le ganó 3-1 a Albion y lo complicó muchísimo en el descenso.

El sábado, a su vez, Progreso dio la nota y le ganó en Florida 2-1 a Boston River que este domingo cesó a su técnico Ignacio Ithurralde.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual:

Así quedó la tabla del descenso:

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