Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso, luego del impresionante triunfo de Nacional ante Defensor Sporting

Nacional derrotó 3-2 a Defensor Sporting este domingo por la tarde en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura y lo hizo de manera épica con tres goles en 4 minutos en el final, cuando perdían 2-0 y Luis Mejía salvó un 3-0.

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De esta manera, sigue con expectativa en las tablas.

Vale recordar que este sábado, Peñarol le ganó 2-1 a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli y sumó tres puntos muy importantes.

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Nacional 3-2 Defensor Sporting por el Torneo Clausura: épico triunfo tricolor que perdía 2-0 y en 4 minutos en el final, lo dio vuelta con tres goles

Los demás resultados de la fecha

En el resto de la séptima fecha, este domingo hubo empate entre Danubio y Wanderers 1-1 en Jardines del Hipódromo.

En tanto, por la mañana, Juventud de Las Piedras, de visita, le ganó 3-1 a Albion y lo complicó muchísimo en el descenso.

El sábado, a su vez, Progreso dio la nota y le ganó en Florida 2-1 a Boston River que este domingo cesó a su técnico Ignacio Ithurralde.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual:

Así quedó la tabla del descenso: