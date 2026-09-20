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Alarma en la selección uruguaya de Diego Forlán: Federico Valverde sufrió un traumatismo de tobillo con Real Madrid y está en duda para la gira de Uruguay

El capitán celeste no jugó un gran partido este domingo ante Atlético de Madrid, tras una fuerte falta y no se sabe aún si podrá viajar a Tokio

20 de septiembre de 2026 16:33 hs
El fuerte pisotón que sufrió Federico Valverde en Real Madrid ante Atlético de Madrid por LaLiga de España

El fuerte pisotón que sufrió Federico Valverde en Real Madrid ante Atlético de Madrid por LaLiga de España

Federico Valverde encendió las alarmas tanto en Real Madrid como en la selección uruguaya tras ser víctima de una durísima entrada durante el clásico madrileño de este domingo. El volante recibió un fuerte pisotón en el tobillo por parte de Kang-In Lee, una acción que generó un enorme malestar y protesta en el banco merengue y que dejó seriamente golpeado al futbolista.

Lo que informó Real Madrid

A raíz de esta situación, los servicios médicos de Real Madrid emitieron un informe de sanidad tras someter a Federico Valverde a los primeros estudios.

En su comunicado oficial, la institución informó: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Federico Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución".

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El parte médico oficial deja una gran incertidumbre de cara a los próximos compromisos internacionales.

La presencia de Valverde en la convocatoria de la celeste que encabeza Diego Forlán para la gira por Asia -donde Uruguay enfrentará a Japón, Corea del Sur e India en la ventana FIFA- quedó seriamente en duda a la espera de ver cómo responde la articulación golpeada.

Tanto el cuerpo técnico de la selección como el de Real Madrid seguirán atentamente la evolución del volante en las próximas horas, temiendo que la gravedad del golpe lo pueda dejar fuera de las canchas por algunas semanas.

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