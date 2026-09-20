El cálido y sentido mensaje de Bella Vista a su técnico, Pablo Gaglianone, quien "atraviesa un momento delicado de salud"

El histórico Bella Vista , campeón uruguayo de Primera división en 1990, continúa a paso firme su recorrido en la Divisional C (ex Primera división amateur). Este domingo, el conjunto papal firmó una sólida actuación y derrotó por 3-0 a Deutscher, un resultado categórico que le permite seguir trepando posiciones y afirmándose en la lucha por los puestos de vanguardia de la tabla. A su vez, le envió un cálido saludo a su técnico, Pablo "Teca" Gaglianone, quien atraviesa un momento delicado de salud.

Más allá de la alegría deportiva cosechada en el campo de juego, las últimas horas en el club han estado marcadas por un profundo sentimiento de unidad y camaradería.

En un gesto cargado de afecto y sensibilidad, la institución envió un cálido saludo de apoyo y aliento a su director técnico, Pablo Gaglianone por su problema de salud.

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En su etapa como futbolista profesional dejó una huella indeleble defendiendo las camisetas de entre otros, River Plate, Danubio, Peñarol y Defensor Sporting, club con el que alcanzó la gloria máxima al coronarse campeón uruguayo en la temporada 2007-2008.

Tras colgar los botines, emprendió una carrera desde el banco que ya supera la década de experiencia.

Hoy, la familia de Bella Vista se une para respaldar a su entrenador en este difícil trance.

La goleada frente a Deutscher no solo fortalece las aspiraciones del equipo en el torneo, sino que también sirvió como el marco perfecto para que dirigentes, jugadores e hinchas le hicieran llegar al Teca toda la fuerza y el cariño de un club que camina a su lado.

"¡FUERZA, TECA! Desde el Club Atlético Bella Vista queremos enviarle todo nuestro apoyo y muchas fuerzas a nuestro Director Técnico, Pablo Gaglianone, quien atraviesa un momento delicado de salud. Toda la familia de Bella Vista está con vos. ¡Te esperamos pronto de vuelta!", escribieron desde la institución papal.

Aquí se puede ver su posteo: