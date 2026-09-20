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Perdió Real Madrid el clásico ante Atlético de Madrid y ya se habla de "crisis", al tiempo que la prensa fue despiadada y crítica con Federico Valverde

El capitán merengue y de la selección uruguaya no tuvo su mejor tarde en el conjunto de José Mourinho por LaLiga de España, al igual que su equipo, y los medios españoles no perdonaron

20 de septiembre de 2026 15:28 hs
El centrocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde&nbsp;

El centrocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde 

FOTO: EFE

Real Madrid perdió 2-1 en su visita a Atlético de Madrid en el clásico de la capital española correspondiente a una nueva fecha de LaLiga de España y el equipo de José Mourinho y Federico Valverde, entró en una crisis.

Los merengues necesitaban imperiosamente de una victoria contra el conjunto de Diego Simeone para no perder más expectativas del puntero, su archirrival, Barcelona, pero no pudieron con su rival.

Huijsen fue expulsado a los 51 minutos y 1' después, de penal, Grimaldo puso el 1-0 para los colchoneros.

El segundo llegó a cargo de David a los 59' y cuando se terminaba el encuentro, el alemán Rüdiger descontó para los merengues.

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Las críticas para Real Madrid y para Federico Valverde y la mayoría de sus compañeros, no se hicieron esperar en la prensa española.

Lo que dijo la prensa española de Federico Valverde

Luego de la derrota de Real Madrid de visita a manos de su clásico rival de la ciudad, Atlético de Madrid, las críticas de la prensa arreciaron.

Esto publicó el diario deportivo Marca, el más importante, del capitán merengue y de la selección uruguaya:

"PRIMERA PARTE: Atento a las ayudas en el triángulo con Cucurella y Vinícius por el costado izquierdo. En ataque nada y tampoco consigue poner orden al juego del Madrid, completamente desconectado del balón y con posesiones cortísimas. Recibió una durísima entrada al tobillo de Kang In. NOTA PRIMER TIEMPO: 5".

Y añadió: "SEGUNDA PARTE: No es organizador, se pongan como se pongan él y ahora Mourinho. En la organización del juego pierde todo el potencial que sí tiene en la banda. Él y Mou van en dirección contraria a sus virtudes. NOTA FINAL: 4".

Por su parte, el diario AS, otro de los importantes de Madrid, expresa sobre el volante uruguayo:

"Valverde: Para Mourinho es indispensable, indiscutible en la sala de máquinas. Pero no consiguió hacerla funcionar. Tampoco imponerse junto a Tchouaméni a un centro del campo, el rojiblanco, que tuvo más balón que el blanco. Estuvo firme en los duelos y la actitud fue buena, pero en días así eso no es suficiente", explicó.

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