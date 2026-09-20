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Camino a Tokio: el encuentro entre dos ex Peñarol, Juan Martín Rodríguez y Nahitan Nández en el vuelo de la selección uruguaya de Diego Forlán

Ambos futbolistas tienen distintas expectativas: el juvenil, poder debutar con la celeste, y el volante, volver luego de no haber estado en el Mundial 2026 por decisión de Marcelo Bielsa

20 de septiembre de 2026 16:54 hs
Juan Rodríguez y Nahitan Nández se encontraron en el vuelo hacia Tokio para jugar con la selección uruguaya

Juan Rodríguez y Nahitan Nández se encontraron en el vuelo hacia Tokio para jugar con la selección uruguaya

El viaje de la selección uruguaya rumbo a Tokio para abrir la fecha FIFA de setiembre y octubre dejó una imagen especial. Dos futbolistas con pasado en Peñarol que nunca llegaron a compartir vestuario en el club mirasol, Juan Martín Rodríguez y Nahitan Nández, se cruzaron en el vuelo con destino a la capital japonesa, marcando el inicio de una gira con significados muy particulares para ambos.

Para Juan Martín Rodríguez, la citación representa una oportunidad dorada. El joven futbolista tiene la posibilidad de hacer su debut oficial con la camiseta mayor de la celeste en el proceso que encabeza Diego Forlán.

Su presencia en la nómina es uno de los nombres que despierta expectativa de cara al futuro del combinado nacional.

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Nahitan Nández va por el regreso tras el Mundial 2026

En la vereda opuesta aparece la figura de Nahitan Nández, un futbolista de amplia trayectoria y recorrido en la selección uruguaya.

Para el volante, este llamado marca su ansiado retorno a la representación nacional tras haber quedado marginado del Mundial 2026 durante la etapa de Marcelo Bielsa.

Su regreso aporta voz de mando, experiencia y temperamento a un grupo en plena renovación.

El encuentro ante Japón en territorio nipón será el primero de los tres compromisos internacionales que afrontará Uruguay en esta ventana del calendario internacional.

Tras medirse con el combinado japonés, la delegación uruguaya completará la gira asiática enfrentando a sus pares de Corea del Sur e India.

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