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Diego Aguirre elogió a Leonel Jaime tras la nueva victoria de Peñarol: "Apareció su magia y nos hizo ganar el partido"

El entrenador de Peñarol indicó que sabían que el cruce con Cerro iba a ser "muy difícil", pero considera que ganaron "merecidamente"

19 de septiembre de 2026 18:16 hs
Diego Aguirre en el partido entre Cerro y Peñarol

Diego Aguirre en el partido entre Cerro y Peñarol

Foto: Enzo Santos/ FocoUy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, valoró la nueva victoria del carbonero ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Clausura, y elogió la actuación del argentino Leonel Jaime, que según el DT le hizo "ganar el partido" al manya.

En una entrevista con la transmisión oficial del encuentro, Aguirre indicó que sabían que el cruce con Cerro iba a ser "muy difícil", pero considera que ganaron "merecidamente". "Pudimos ampliar, perdimos algunas situaciones y terminás sufriendo, pero estos partidos son así", agregó.

Consultado sobre la salida de Mauricio Lemos en el entretiempo, el entrenador aseguró que puso a Franco Romero "para darle energía al juego" y luego explicó que el zaguero tuvo "un golpe en el tobillo" que obligó a su sustitución.

En cuanto a los cambios restantes, el entrenador marcó que buscó "funcionamiento" con la "necesidad de ganar el partido". "Por eso la entrada de Abel (Hernández), que lo hizo muy bien", detalló.

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Luego, el DT dijo que terminó "contento" con la victoria, ya que entiende que el partido era "muy importante para todo lo que viene".

Por último, a Aguirre le preguntaron por la actuación de Jaime, autor del segundo gol de Peñarol que destrabó el empate. "En un partido que era muy complicado, que no encontrábamos espacios, apareció su magia y nos hizo ganar el partido", respondió.

El entrenador carbonero no realizó más declaraciones en el Estadio Tróccoli, debido a que Peñarol se retiró rápidamente del recinto después del encuentro por disposición del Ministerio del Interior.

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