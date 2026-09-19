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Peñarol: la inesperada baja que tendrá Diego Aguirre para enfrentar a Cerro en el Tróccoli, que se suma a un futbolista suspendido

El carbonero sumó a su sanidad a un nuevo jugador, al que le realizará estudios para conocer el alcance de su lesión

19 de septiembre de 2026 13:32 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol se prepara para enfrentar a Cerro este sábado a las 15:30 en el Estadio Luis Tróccoli, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y a pocas horas del encuentro el club publicó la lista de convocados con una ausencia inesperada.

Entre los jugadores convocados para el encuentro no aparece Eduardo Darias, futbolista que fue titular en los primeros seis partidos del carbonero en el Torneo Clausura.

Según informaron distintos medios y confirmaron fuentes del club a Referí, el futbolista presentó una molestia en uno de sus aductores y no jugará ante Cerro por precaución. Además, se le realizarán estudios en los próximos días para conocer el alcance de la lesión.

Su baja se suma a la de Lucas Ferreira, que alcanzó la quinta amarilla en la victoria ante Albion del pasado fin de semana y está suspendido para enfrentar a Cerro. Aguirre entrenó con Maximiliano Olivera en el equipo titular durante la semana.

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Los otros jugadores que continúan en sanidad son: Jesús Trindade, que no juega desde el 12 de julio ante Racing por el Torneo Intermedio, Nahuel Herrera, cuyo último partido fue la final del Intermedio ante Wanderers el 5 de agosto, y Diego Laxalt, que solo disputó 20 minutos después del receso del Mundial 2026 (ante Deportivo Maldonado por el Clausura, hace casi un mes) antes de sufrir una nueva lesión.

Estos son los convocados de Peñarol para enfrentar a Cerro:

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