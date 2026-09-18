La vida actual de Edinson Cavani: alejado del fútbol, disfrutando en familia y sin club a la vista

Edinson Cavani atraviesa una etapa de calma y distancia del foco mediático. Tras someterse a una intervención quirúrgica debido a una hernia de disco que venía arrastrando desde hace meses, el delantero uruguayo intentó encarar su recuperación para retornar a las canchas con la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, el proceso no dio los frutos esperados dentro del terreno de juego. Ante la imposibilidad de sumar minutos y competir al máximo nivel, la dirigencia del club xeneize y el jugador acordaron la rescisión de su contrato de común acuerdo. En estos días, disfruta en familia en la patagonia argentina.

Lejos de apresurar definiciones sobre el rumbo de su carrera profesional, El Matador no emitió ningún comunicado respecto a un posible retiro.

El futbolista de 39 años y medio, dejó Boca Juniors hace ya dos meses y medio, y desde allí, no aceptó ofertas de otros clubes para retornar al fútbol.

En el último tiempo, la prioridad de Edinson Cavani estuvo enfocada en el aspecto personal y afectivo.

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Previo a su desconexión actual, el delantero realizó rutinas de trabajo físico específico para mantener el tono muscular y continuar con la rehabilitación de su espalda.

Sin embargo, con el correr de las semanas, decidió bajar la intensidad del entrenamiento para volcarse de lleno al descanso.

Más allá de esto, pese a las especulaciones sobre un eventual retiro tras interrumpir su vínculo con Boca Juniors -un acuerdo alcanzado en excelentes términos con el presidente Juan Román Riquelme-, como informó Referí el 14 de agosto pasado, el delantero uruguayo mantiene una convicción inamovible: no piensa colgar los botines fuera de las canchas y desea despedirse del fútbol compitiendo al máximo nivel dentro del terreno de juego.

Recientemente se lo vio disfrutando de unos días de tranquilidad junto a su familia en la Patagonia argentina, compartiendo imágenes de paisajes cordilleranos y tiempo al aire libre junto a su esposa y dos de sus hijos más pequeños.

Sin ofertas ni intenciones inmediatas de incorporarse a otra institución, el goleador uruguayo opta por la pausa, disfrutando de los suyos y dejando en suspenso la decisión final sobre su futuro dentro del fútbol profesional.