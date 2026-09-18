Reabren la rambla de Punta Gorda tras corregir inclinación de curva peligrosa

La Intendencia de Montevideo habilitó la circulación en ambos sentidos en la rambla República de México, entre las calles 6 de Abril y Araucana, en Punta Gorda. La reapertura de la calzada principal pone fin a los desvíos vehiculares que afectaron la zona durante más de tres meses.

Por qué se intervino este tramo de la rambla

La intervención en este punto de la costa montevideana respondió a un histórico reclamo de seguridad vial debido a la acumulación de siniestros de tránsito en la zona. El punto más crítico se encontraba en la intersección con la calle José Cúneo Perinetti, donde en setiembre de 2025 se registró un trágico accidente que dejó dos personas fallecidas.

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Para solucionar este problema, la comuna capitalina decidió corregir la inclinación de la calle (el peralte de la curva). Esta modificación técnica busca otorgar una mayor estabilidad a los vehículos que transitan por allí, especialmente en días de lluvia cuando el pavimento se encuentra mojado.

Los detalles de la obra y qué trabajos restan

La obra vial comenzó formalmente a principios de junio de 2026. Aunque inicialmente se estimaba un plazo de ejecución de cinco meses para la calzada, los trabajos sobre el pavimento finalizaron antes de lo previsto.

Sin embargo, las tareas en el entorno de la rambla de Punta Gorda no han terminado por completo. Según informaron las autoridades de movilidad de la comuna, durante los próximos dos meses se continuará trabajando en la reconstrucción de la vereda, el acondicionamiento del muro y las terminaciones.

Cómo queda el tránsito y la velocidad en la zona

Con la habilitación de la calzada de la rambla República de México, se restablecen los sentidos de circulación habituales previos a las obras. Esto significa el retiro de los desvíos provisorios que canalizaban el tránsito hacia el oeste por las calles Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Intendencia de Montevideo había tenido que instalar un semáforo provisorio y lomos de burro para mitigar el impacto del flujo vehicular en las calles internas del barrio, lo que generó malestar en los vecinos por la simultaneidad con otras obras en la avenida Bolivia.

A partir de ahora, el flujo vehicular vuelve a su normalidad bajo el monitoreo constante del Centro de Gestión de Movilidad de Montevideo. Las autoridades recordaron que la velocidad máxima permitida en este tramo curvo de la rambla sigue siendo de 60 km/h, la cual es fiscalizada de manera permanente por el radar fijo ubicado en la intersección con José Cúneo Perinetti.