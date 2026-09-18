Alerta en Parque Miramar por aumento de incidentes de seguridad junto al arroyo Carrasco

La Comisión de Fomento de Parque Miramar alertó esta semana sobre un repentino cambio en la dinámica del barrio, con reportes de consumo de sustancias, agresiones a guardias y un episodio que involucró a un menor de edad en las inmediaciones del arroyo Carrasco, alterando la habitual tranquilidad de este barrio que viene registrando un fuerte crecimiento en los últimos años en el margen este del arroyo Carrasco, del lado de Canelones.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Comisión de Fomento de Parque Miramar , en los últimos días se detectó un movimiento inusual y repentino de personas a pie que ingresan desde la costa del arroyo Carrasco hacia el barrio, desplazándose luego en dirección a Montevideo.

El foco de mayor atención se concentra detrás de una pila de tierra —colocada originalmente para evitar el paso de motos tras un tiroteo previo en la zona— que separa la plaza canina del barrio del puente peatonal que une con la calle Acosta y Lara, Allí comenzó a acumularse basura y se constató la permanencia de personas pernoctando entre los matorrales.

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Insultos, consumo y la interceptación de un menor

La situación escaló en gravedad a mediados de semana. Según detalló la comisión vecinal en su actualización de seguridad en Instagram, el personal de la firma de seguridad Kaibil registró insultos a los guardias, pedidos de dinero a peatones y a un grupo de unas cinco personas consumiendo drogas.

Kaibil es la empresa contratada por la Comisión para realizar patrullajes a lo largo de todo el barrio, que tiene sus márgenes entre el arroyo Carrasco al oeste, avenida de las américas al sur, avenida a la playa al este y los lagos de Carrasco al norte.

Además subrayan que el miércoles un menor que regresaba de estudiar fue interceptado en el puente por personas que salían del espacio canino. Al notar que el joven buscaba dinero en sus bolsillos bajo presión, los guardias privados intervinieron rápidamente y lo escoltaron a salvo hasta el interior del barrio.

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Coordinación policial y desmalezamiento de la zona

Ante el aumento de la tensión, los vecinos y la seguridad privada coordinaron acciones con las autoridades públicas. En el último informe de seguimiento, la comisión informó que se mantuvo contacto con Luis Martínez, alcalde del Municipio de Paso Carrasco, y con el área de Gestión Ambiental.

El objetivo de esta gestión es intervenir sobre los matorrales y cañaverales de la costa para mejorar la visibilidad y eliminar puntos de ocultamiento.

Asimismo, efectivos de la Seccional 26 y la Policía Comunitaria reforzaron los patrullajes en el sector, logrando realizar identificaciones de personas que circulaban por el lugar y disuadir nuevos incidentes durante las últimas horas.