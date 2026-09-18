Leonel Jaime cambió de agencia de representantes mientras concentra con Peñarol para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

Peñarol está preparado para enfrentar a Cerro este sábado en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura, un encuentro que será muy complicado, en tanto Leonel Jaime, una de sus principales figuras, cambió de representante en las últimas horas.
La intención del mandamás aurinegro es que el futbolista no vuelva a los millonarios en junio del año que viene -cuando termina el vínculo sin costo- sino que pueda quedarse un tiempo más.
La nueva agencia que manejará el futuro de Leonel Jaime
A partir de ahora, el destino de Leonel Jaime y su carrera serán manejados por la agencia argentina Lucio Corporation.
Se trata de un grupo que tiene a futbolistas como Ayrton Costa de Boca Juniors, Luka Langoni de New England Revolution de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Gabriel Florentín de Argentinos Juniors y el extremo de Montevideo City Torque, Luka Andrade, quien fue titular y jugó el primer tiempo este jueves en el triunfo por 3-0 a Cienciano, que los clasificó de manera histórica a las semifinales de la Copa Sudamericana, entre otros.
Desde la agencia le dieron la bienvenida al futbolista de Peñarol.
"¡Welcome Leonel! (¡Bienvenido Leonel!) Velocidad, desequilibrio, gambeta y personalidad para el uno contra uno. Un futbolista distinto, con técnica y capacidad para generar peligro en ataque", comienzan explicando.
Y siguen: "Felices de acompañar a Leonel Jaime, jugador de Peñarol, en esta nueva etapa. ¡Vamos por todo!".
Aquí se puede ver el posteo: