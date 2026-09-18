Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Leonel Jaime cambió de agencia de representantes mientras concentra con Peñarol para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

El delantero argentino es una de las grandes figuras del plantel actual de Diego Aguirre

18 de septiembre de 2026 18:36 hs
Leonel Jaime&nbsp;

Leonel Jaime 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol está preparado para enfrentar a Cerro este sábado en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura, un encuentro que será muy complicado, en tanto Leonel Jaime, una de sus principales figuras, cambió de representante en las últimas horas.

La intención del mandamás aurinegro es que el futbolista no vuelva a los millonarios en junio del año que viene -cuando termina el vínculo sin costo- sino que pueda quedarse un tiempo más.

La nueva agencia que manejará el futuro de Leonel Jaime

A partir de ahora, el destino de Leonel Jaime y su carrera serán manejados por la agencia argentina Lucio Corporation.

Ignacio Ruglio se reunió con el presidente de River Plate argentino: Peñarol quiere comprar parte de la ficha de Leonel Jaime

La vida actual de Edinson Cavani: alejado del fútbol, disfrutando en familia y sin club a la vista

Se trata de un grupo que tiene a futbolistas como Ayrton Costa de Boca Juniors, Luka Langoni de New England Revolution de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Gabriel Florentín de Argentinos Juniors y el extremo de Montevideo City Torque, Luka Andrade, quien fue titular y jugó el primer tiempo este jueves en el triunfo por 3-0 a Cienciano, que los clasificó de manera histórica a las semifinales de la Copa Sudamericana, entre otros.

Desde la agencia le dieron la bienvenida al futbolista de Peñarol.

"¡Welcome Leonel! (¡Bienvenido Leonel!) Velocidad, desequilibrio, gambeta y personalidad para el uno contra uno. Un futbolista distinto, con técnica y capacidad para generar peligro en ataque", comienzan explicando.

Y siguen: "Felices de acompañar a Leonel Jaime, jugador de Peñarol, en esta nueva etapa. ¡Vamos por todo!".

Aquí se puede ver el posteo:

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@luciocorporation)

Las más leídas

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

Temas

Leonel Jaime Peñarol Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos