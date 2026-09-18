Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Luego del histórico triunfo de Montevideo City Torque por 3-0 ante Cienciano este jueves en el Estadio Centenario, lo que le permitió ganar la serie (3-2) y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, en las redes sociales de los ciudadanos chicanearon al club peruano.

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En un posteo dieron a entender situaciones que padecieron en el partido de ida en Cusco, a 3.400 metros de altura, donde los dirigidos por Marcelo Méndez perdieron por 2-0.

“Jajaja le mojaron la oreja al equipo de Marcelo y pasan cosas…”, señalaron en las redes.

Y mencionaron lo que pasaron en la visita a Perú:

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

¿Cuándo juega Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro las semifinales de la Copa Sudamericana y por qué es un rival especial para Marcelo Méndez?

“3.400 mts de altura

drone en entrenamiento

sal en el vestuario

vestuario sin agua caliente”

Además, destacaron las virtudes del equipo para remontar la serie, mencionando la letra de la canción que lios jugadores le cantan al DT: “Vino, sprite y hielo, el equipo de Marcelo”:

“Posesión dominante

Juego De Posición

Circulación Rápida

Presión Tras Pérdida

Presión Alta

Triangulaciones

Movilidad

Amplitud Ofensiva

Salida Limpia

Transiciones

3 Huevos

Vino, Sprite y hielo”.

Jajaja le mojaron la oreja al equipo de Marcelo y pasan cosas… pic.twitter.com/C2xzS3jGBt — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) September 18, 2026

Histórico triunfo de Montevideo City Torque

Montevideo City Torque escribió este jueves la página más gloriosa de su historia: goleó 3-0 al Cienciano y se clasificó por primera vez para semifinales de un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2026.

El equipo uruguayo perteneciente al City Group se medirá en semifinales, en octubre, con el Atlético Mineiro, que el miércoles eliminó al Santos de Neymar, ausente por lesión.

"Una locura como se dio el partido, de remontar esta serie y de la forma que lo hicimos... este grupo de jugadores no para de sorprendernos", celebró el entrenador del elenco, Marcelo Méndez.

Foto: Gaston Britos / FocoUy

"Quedan dos meses de torneo y tenemos que hacer el último esfuerzo", agregó.

En la otra llave se enfrentarán el Vasco da Gama y Boca Juniors, el único de los cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es ganar la Sudamericana, en 2004 y 2005.

La final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el campeón se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores 2027.

El Rey Salomón

Torque, primer equipo uruguayo en llegar a semis de la Sudamericana desde Peñarol en 2021, no tenía una tarea sencilla, porque había caído 2-0 la semana pasada en los 3.400 metros de altitud de Cusco.

Pero el once dirigido por Marcelo Méndez, que hace del juego colectivo y de la posesión una religión -una rareza en los equipos uruguayos- tiene un as en la manga: al goleador Salomón Rodríguez.

El Rey Salomón, máximo anotador de la Sudamericana con siete tantos, apareció por duplicado a los 38' y 57 minutos para poner 2-0 arriba al Torque e igualar la serie.

Gastón Britos / FocoUy

El once uruguayo, que ganó los cinco partidos que disputó en Montevideo en el torneo regional, vio que su rival quedó groggy y redobló su ofensiva en pos de la clasificación.

Y éste llegó en los descuentos (90+2'), cuando Nahuel Da Silva definió ante la salida del portero peruano y concretó la épica remontada del City Torque.

"Jugamos con una mano en el corazón y la otra en los huevos", celebró un eufórico Da Silva.

"Lo de este grupo es enorme, el corazón, las ganas, el animo no se compran (...) hoy hicimos historia", agregó el autor del tanto de la clasificación.

El Galo en los penales

Su rival será el Atlético Mineiro, que el miércoles avanzó en penales a semifinales y sigue en carrera por llegar a la final del torneo por segundo año consecutivo.

El Galo, que perdió en 2025 la final ante Lanús, derrotó en Belo Horizonte al Peixe en penales por 3-1, con un soberbio Gabriel Delfim que atajó tres de los cuatro remates desde los doce pasos de sus adversarios.

El Mineiro había logrado igualar la derrota 2-0 de la ida, al ganar 4-2 con un tanto en los descuentos (90+2') de Tomás Cuello.

Bernard había abierto el marcador para el Mineiro a los treinta segundos de iniciado el partido en el Arena MRV y Reinier aumentó a los 20 minutos.

Pero Lyanco, en propia puerta, descontó para el Santos a los 30 minutos. Reinier, ex Real Madrid, volvió a poner dos goles arriba al Galo a los 41 minutos, pero Gabigol volvió a descontar a los 72 y le daba el pase al Santos.

Hasta que en los descuentos apareció Cuello, llevó la serie a los penales y allí Gabriel Delfim hizo el resto.

Boca-Vasco, primera semifinal

El martes, Boca Juniors y el Vasco da Gama eliminaron al Sao Paulo y al Independiente Santa Fe, respectivamente, y se citaron para las semifinales.

En la llave más atractiva, entre dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas, Boca le empató de visita 1-1 al Sao Paulo en el estadio Morumbi.

Boca había ganado 1-0 en la ida y este martes se puso en ventaja con un gol del lateral uruguayo Leandro Lozano a los sesenta minutos.

El defensa Domingos Duarte empató en el 89' para el Sao Paulo.

En Rio de Janeiro, el Vasco da Gama derrotó 2-0 al colombiano Santa Fe y se clasificó a su primera semifinal de un torneo internacional desde 2011.

El DT del Vasco, Pedro Emanuel, celebró "la importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años".

"Es un orgullo y una satisfacción", agregó, en referencia a la Copa Sudamericana 2011, cuando el Vasco llegó a semis y fue eliminado por la Universidad de Chile, a la postre campeón del certamen.

El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, ganó con tantos de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65'.

Con base en AFP