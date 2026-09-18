OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 18 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este viernes 18 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo, Florida y Rocha.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 18 de septiembre
LA PALOMA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona Afectada: Avda. Central, Avda. del Navío, Calle 16 y Avda. Botavara, del balneario La Paloma-Rocha.
- Desde: 18/09/2026 - 09:00 - Hasta: 18/09/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de ampliación (empalmes) de la red de agua potable.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada Barrio Belvedere en calles Tomás Texera entre Garzón y Alcides de María, Islas Canarias entre Garzón y Alcides de María, Coronilla entre Tambores y Fray Pérez de Sosa, Lorenzo Calleros y Tambores entre Garzón y Coronilla
- Desde: 18/09/2026 - 08:30 - Hasta: 18/09/2026 - 13:00 hrs
- Motivo: rotura de pieza especial
DURAZNO (varias localidades): afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Pueblo Centenario
- Desde: 18/09/2026 - 08:00 - Hasta: 18/09/2026 - 11:30
- Motivo: rotura de pieza especial
FLORIDA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre calles H. Usher, 24 de Abril, Ruta 5, M. y Duran, Angela Gil, Gianola, Urioste, Andresito, M. Fosalba, D´Auria, D. Castro, Camino Malán.
- Desde: 18/09/2026 - 08:00 - Hasta: 18/09/2026 - 13:00
FLORIDA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: en las calles H. Usher, 24 de Abril, Ruta 5, M. y Durán, Angela Gil, Gianola, Urioste, Andresito, M. Fosalba, D’ Auria, D. Castro, Camino Malan, de la ciudad de Florida.
- Desde: 18/09/2026 - 08:00 - Hasta: 18/09/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de empalme de tubería.