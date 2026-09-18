Cambios en los ómnibus de Montevideo: tres líneas suman frecuencias, otras cambian recorrido y una deja de funcionar

La Intendencia de Montevideo (IM) modificó el funcionamiento de varias líneas de ómnibus de la capital: aumentó las frecuencias de las líneas 113, 158 y 185 , principalmente para mejorar los servicios en zonas cercanas a centros educativos, y suprimió la línea CE2 por su baja demanda .

Los cambios fueron definidos luego de estudios sobre la utilización de los servicios y, en algunos casos, a partir de pedidos realizados por centros educativos, estudiantes y autoridades locales.

Una de las principales modificaciones alcanza a la línea 113 , que anteriormente circulaba entre Malvín y Tres Cruces. La IM detectó una baja demanda en el tramo comprendido entre Tres Cruces y Luis Alberto de Herrera y resolvió modificar su recorrido.

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Desde el 4 de setiembre , la línea circula entre Malvín y Luis Alberto de Herrera y cuenta con 24 salidas adicionales .

El cambio también responde a un planteo de autoridades y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que habían solicitado mejorar el transporte público disponible para llegar a la institución.

Cuatro nuevas frecuencias para la línea 158

También hubo cambios en la línea 158, luego de un pedido del centro educativo Los Pinos y el Municipio D para reforzar el servicio hacia Mendoza e Instrucciones en los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

La línea tiene actualmente dos variantes: una que conecta Ciudad Vieja con Mendoza e Instrucciones y otra que llega desde Ciudad Vieja hasta Gruta de Lourdes.

Desde el 4 de setiembre se incorporaron cuatro nuevas frecuencias durante los días hábiles: dos desde Ciudad Vieja hacia Mendoza e Instrucciones y otras dos en sentido contrario.

Línea 185: nueva salida desde Casabó

La línea 185 también sumó una frecuencia a raíz de un planteo del liceo Nº 50 Jorge Chebataroff y del Consejo de Educación Secundaria.

El objetivo es mejorar el transporte para los estudiantes que salen en el último turno del centro educativo. Para eso se incorporó una nueva salida a las 20:15 desde la zona del liceo, en Casabó.

Los cambios se suman a la reciente extensión de la línea L4, que ahora tiene servicios desde La Boyada por Camino de las Tropas hasta avenida Luis Batlle Berres, en el barrio Nuevo Sarandí.

La IM eliminó la línea CE2: los motivos

Para implementar estas modificaciones sin aumentar el costo del sistema, la Intendencia resolvió suprimir la línea CE2, que funcionaba con dos unidades y una frecuencia de 28 minutos.

Según la comuna, el servicio registraba una ocupación “muy por debajo del promedio histórico” del transporte urbano de Montevideo.

La IM destacó especialmente la escasa utilización de la conexión entre el Palacio de la Luz y la Terminal Río Branco, que había motivado la creación de la línea: se registraban apenas 14 ascensos y seis descensos diarios.

La Intendencia entiende que los pasajeros que utilizaban la CE2 pueden ser absorbidos por las líneas 124, 125, 133 y 524.

La comuna adelantó que continuará analizando la demanda y las frecuencias del transporte público para definir nuevos ajustes en los servicios.