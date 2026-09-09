Exposición ganadera de la ARU: los detalles de los cortes de tránsito, calles flechadas y desvíos de ómnibus

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de cortes de tránsito, cambios en el sentido de circulación de calles, prohibiciones para estacionar y desvíos de ómnibus con motivo de la 121ª edición exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Expo Rural del Prado .

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Las modificaciones en la zona del Prado se extenderán del viernes 11 al domingo 20 de setiembre , mientras que los cambios en los recorridos del transporte colectivo se concentrarán en los dos fines de semana del evento.

Los ómnibus tendrán desvíos los sábados 12 y 19 y domingos 13 y 20 de setiembre , entre las 12:00 y las 20:00. Durante los días hábiles mantendrán sus recorridos habituales.

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La IM informó que habrá cortes en las siguientes intersecciones:

Avenida Buschental y Lucas Obes.

Avenida Buschental y Delmira Agustini.

Atilio Pelossi y Hugo Balzo.

Atilio Pelossi y avenida 19 de Abril.

Además, entre el sábado 12 y el domingo 20 habrá cuidacoches registrados ante la IM en los alrededores del predio de la Rural. Estarán identificados con chalecos y carné y trabajarán entre las 10:00 y las 20:00.

Qué ómnibus tendrán desvíos por la Expo Rural del Prado

Las líneas 125, 127, 128, 130, 137, G, 409, 427, 494, 546 y 370 modificarán sus recorridos.

Hacia afuera circularán por avenida Agraciada, Juan Carlos Blanco, Lucas Obes, Lozano y nuevamente avenida Agraciada.

En dirección al Centro irán por avenida Agraciada, Lucas Obes y avenida 19 de Abril para retomar sus recorridos habituales. Como alternativa podrán circular por Lucas Obes, Juan Carlos Blanco y avenida Agraciada.

Las líneas 17 y 76, en dirección a Casabó y Cerro, circularán por Agraciada, Juan Carlos Blanco, Lucas Obes, Buschental, avenida Agraciada y Capurro.

Hacia Punta Carretas lo harán por avenida Agraciada, Félix Olmedo, Buschental, Lucas Obes y 19 de Abril. Como recorrido alternativo podrán tomar Lucas Obes, Juan Carlos Blanco y avenida Agraciada.

Las líneas 306, 181, 183, 526 y 582, en ambos sentidos, desviarán por avenida Luis Alberto de Herrera, Hugo Balzo, Pelossi, Buschental y nuevamente Luis Alberto de Herrera.

La L28, en tanto, realizará su circuito por avenida Agraciada, Juan Carlos Blanco, Lucas Obes y avenida Agraciada para retomar su recorrido.

Como paradas provisorias se utilizarán las paradas oficiales ubicadas sobre las vías de los desvíos. También se instalará una parada provisoria en Pelossi y Buschental.

Qué calles cambiarán de sentido durante la Expo Rural del Prado

Durante el operativo habrá flechamientos especiales en cinco calles de la zona:

Lozano , desde Lucas Obes hacia Agraciada.

, desde Lucas Obes hacia Agraciada. Hermanos Ruiz , desde Adolfo Berro hacia Lucas Obes.

, desde Adolfo Berro hacia Lucas Obes. Martín Irigoitia , desde 19 de Abril hacia Buschental.

, desde 19 de Abril hacia Buschental. Gaetán , desde Buschental hacia 19 de Abril.

, desde Buschental hacia 19 de Abril. Valdense, desde Aiguá hacia 19 de Abril.

La comuna recordó además que Lugano ya está flechada desde avenida 19 de Abril hacia Lucas Obes.

Dónde estará prohibido estacionar

También habrá restricciones para estacionar en distintos puntos próximos al predio de la Rural:

19 de Abril entre Atilio Pelossi y Lucas Obes, del lado de la Rural.

Lucas Obes entre Buschental y 19 de Abril.

Atilio Pelossi entre Hugo Balzo y Buschental.

Hugo Balzo entre Atilio Pelossi y Luis Alberto de Herrera, del lado del arroyo Miguelete.

Los cambios forman parte del operativo de movilidad dispuesto por la Intendencia para los días de funcionamiento de la Expo Rural del Prado 2026.