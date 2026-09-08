Top 10 Uruguay 2026: Amanda Barnes seleccionó vinos, productores, regiones y experiencias enoturísticas

Top 10 Uruguay 2026 es el nombre de un nuevo informe anual que destaca los vinos, productores, regiones y experiencias enoturísticas que mejor representan la diversidad y el rumbo actual del vino uruguayo , con base en consideraciones de Amanda Barnes, master of wine y especialista en vinos de Sudamérica .

El trabajo, de 37 páginas y con acceso gratuito (ver el enlace más adelante), reúne los Top 10 Wines of Uruguay de Barnes, 10 vinos Emerging, 10 vinos Top Value por debajo de US$ 25 y 10 Wine Experiences de todo el país.

El informe fue presentado durante un lanzamiento online en vivo el 27 de agosto, al que asistieron 68 miembros del sector y de la prensa internacional del vino, con participantes conectándose desde Estados Unidos, Brasil, Alemania, Chile, Reino Unido y otros países.

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La periodista y comunicadora de vinos india Ruma Singh describió el informe como “una verdadera revelación sobre la calidad del vino uruguayo, ¡todo un descubrimiento!, hay tantos vinos diferentes y experiencias enoturísticas que suenan increíbles”.

También participó en el lanzamiento el comunicador de vinos puertorriqueño Eduardo Arosemena Muñoz, cuya audiencia digital supera los 120.000 seguidores y quien además presenta una serie de televisión y un podcast. Tras la presentación, comentó: “Me encanta la iniciativa del Top 10, y la sencillez y elegancia con la que Amanda lo presenta. Todavía no nos llegan muchos vinos de Uruguay a Puerto Rico. Ojalá tengamos más en el futuro, porque ahora necesito probar muchísimos de esos vinos”.

Las selecciones, se explicó, son el resultado de extensos viajes y degustaciones en Uruguay durante 2026.

Barnes degustó cientos de vinos de todo el país, y muchos de los candidatos finales fueron catados a ciegas unos frente a otros, en algunos casos varias veces.

“Una lista extensa, con puntajes, responde a una pregunta: ¿qué es bueno? Diez vinos responden a una más difícil: ¿qué deberías realmente salir a buscar?”, dice Amanda Barnes.

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El informe inaugural refleja lo que Barnes considera un momento particularmente dinámico para el vino uruguayo.

“No existe un único estilo de gran vino uruguayo hoy”, dice Barnes.

“Lo que fue tan emocionante al preparar este informe fue reflexionar sobre hasta dónde ha llegado Uruguay. Sus mejores vinos incluyen clásicos consolidados, así como clásicos en formación, junto con movimientos que apenas están comenzando a tomar forma”, añadió.

Un conjunto de variedades destacadas

Tannat y Albariño siguen teniendo una fuerte presencia, pero las selecciones también ilustran la creciente diversidad del panorama vitivinícola del país. El informe incluye variedades como Riesling, Cabernet Franc, Mencía y Manseng Noir, además de la recuperación de uvas históricas como Folle Noir.

También destaca la creciente importancia de regiones como Rivera, Rocha, Durazno, Lavalleja y Colonia, junto con los centros ya consolidados de Canelones y Maldonado.

El informe se presentará ahora ante audiencias profesionales internacionales, con presentaciones y degustaciones presenciales de Top 10 Uruguay en Londres y Miami durante setiembre, se informó.

Barnes también invita a los lectores a votar por sus favoritos en las cuatro categorías. Los ganadores de la votación del público se anunciarán junto con los propios Vinos del Año de Barnes y una votación del sector profesional durante el lanzamiento de su próximo libro, The Uruguay Wine Guide.

Top 10 Uruguay 2026 está disponible para descargar gratuitamente en este enlace.