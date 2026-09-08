Petróleo se acercó a los US$ 100 por barril tras graves ataques en Arabia Saudita

El precio del petróleo orilló este martes los US$ 100 por barril, alcanzando su punto más alto desde principios de junio, a raíz de una serie de ataques contra instalaciones energéticas en el sur de Arabia Saudita.

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Según medios estatales, estas agresiones, reivindicadas por los hutíes respaldados por Irán, afectaron la refinería de Jazan —con una capacidad de 400.000 barriles diarios— y otras infraestructuras locales, dejando varias personas heridas.

El recrudecimiento de la violencia impactó directamente las operaciones del gigante petrolero Aramco en ciudades como Abha y Najrán, disparando temporalmente al crudo Brent hasta los US$ 99,46 y dejando un saldo de 73 heridos, entre ellos mujeres y niños, según Trading Economics.

Esta situación intensifica el temor a nuevas interrupciones en el suministro global de crudo, en un contexto marcado por el conflicto en curso con Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz.