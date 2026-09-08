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Petróleo se acercó a los US$ 100 por barril tras graves ataques en Arabia Saudita

Los ataques contra instalaciones energéticas saudíes elevaron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global, en medio de la tensión con Irán

8 de septiembre de 2026 12:52 hs
Refinería de petróleo
Piqsels

El precio del petróleo orilló este martes los US$ 100 por barril, alcanzando su punto más alto desde principios de junio, a raíz de una serie de ataques contra instalaciones energéticas en el sur de Arabia Saudita.

Según medios estatales, estas agresiones, reivindicadas por los hutíes respaldados por Irán, afectaron la refinería de Jazan —con una capacidad de 400.000 barriles diarios— y otras infraestructuras locales, dejando varias personas heridas.

El recrudecimiento de la violencia impactó directamente las operaciones del gigante petrolero Aramco en ciudades como Abha y Najrán, disparando temporalmente al crudo Brent hasta los US$ 99,46 y dejando un saldo de 73 heridos, entre ellos mujeres y niños, según Trading Economics.

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Esta situación intensifica el temor a nuevas interrupciones en el suministro global de crudo, en un contexto marcado por el conflicto en curso con Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz.

En paralelo, las importaciones chinas de crudo repuntaron en agosto gracias a mayores compras en el Golfo Pérsico, lo que ha facilitado la exportación de productos refinados y aportado cierta estabilidad a los mercados internacionales.

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