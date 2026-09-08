Reforma del transporte: IM anunció "afectación bien importante" en el tránsito durante 18 meses y adelantó las obras que podrían iniciar este año

La reforma del transporte metropolitano que impulsa el gobierno y las intendencias de Montevideo y Canelones podría tener sus primeras obras este año, aunque no se trate de los corredores por los que circularán los ómnibus BRT de alta velocidad y frecuencia.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez , informó el 26 de agosto ante la Junta Departamental que la primera reforma que se realizará con fondos del proyecto —US$800 millones para todo el plan, aportados por BID y CAF— serán las obras viales en las paralelas a las calles donde correrán los BRT .

“Son calles que van a tener una alta carga vehicular por efecto de los desvíos, y en algunos casos por efecto del resultado del proyecto, que va a canalizar mucho tránsito por ahí. Entonces, esas obras sí se está previendo que se contraten y se empiecen a realizar entre fines de este año y principios del año que viene ”, explicó Benítez, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Colonia Express llevará a la Justicia al Ministerio de Transporte y a la ANP si no le otorgan las condiciones para que pueda operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

En diálogo con El Observador, Benítez indicó que aún “se está discutiendo” cuáles son las paralelas que se reformarán, pero adelantó que tres de esas calles serán Juan Jacobo Rousseau, Joanicó, Urquiza, paralelas a 8 de Octubre. También habrá trabajos en alguna calle en el entorno de Tres Cruces y en paralelas a 18 de Julio.

La avenida 8 de Octubre tendrá una reconfiguración casi total. En las cuadras donde no hay paradas —las estaciones estarán cada unos 500 metros— el diagrama será con un carril para vehículos particulares hacia Tres Cruces y dos carriles hacia Belloni. Los demás carriles serán empleados por los buses.

Cuando haya paradas de ómnibus el diagrama cambiará: los autos que se dirigen hacia el Centro deberán desviarse, dado que por el carril más cercano a la vereda irá el BRT. Del otro lado se mantendrán los dos carriles hacia el noreste.

Para compensar, la calle Juan Jacobo Rousseau cambiará de flecha, dirigiéndose hacia el Centro. También mantendrán su flecha hacia el Centro las calles Joanicó y Urquiza.

También se realizarán cambios de flecha en las paralelas a 18 de Julio —por ejemplo en la calle Soriano—, para compensar la pérdida de carriles de la avenida para los vehículos particulares.

Montevideo en obras

Durante la comparecencia de Benítez, desde la oposición le consultaron sobre la alteración al tránsito montevideano durante las obras. "Las afectaciones previstas desde la segunda mitad de 2027 y 2028 van a ser bien importantes. Para eso se contrató una consultoría. A medida que se vayan definiendo las características de las obras y los plazos, se identificará cuáles son las mejores rutas de desvío, para tenerlo previsto antes de que comiencen las obras", dijo Benítez.

Esos 18 meses que van desde julio de 2027 a diciembre de 2028 serán "el momento de mayor volumen de obras", dijo el jerarca a El Observador. Además de las mencionadas obras en 18 de Julio y 8 de Octubre, se sumará el trabajo en la zona de la Plaza de la Bandera, donde se cruzan las avenidas Bulevar Artigas, 8 de Octubre —en el túnel actual— y Avenida Italia.

Esta obra, la del intercambiador de Tres Cruces, es la más importante del proyecto y la que demandará más tiempo.

Otro de los trabajos que insumirá tiempo y alterará el tránsito es la construcción de cinco pasos a desnivel en 8 de Octubre y Avenida Italia. Benítez detalló que se ha "avanzado bastante" en este plano y que "hay chance de empezar" alguna de las obras "en la primera mitad de 2027".

Ciudad Vieja

El puzzle de la reforma del transporte aún está incompleto. Falta colocar una pieza, que se definirá en los próximos meses. Hasta el momento se conoce que habrá dos carriles segregados para ómnibus BRT que unirán la Plaza Independencia con Zonamerica y El Pinar.

Aún resta conocer qué pasará dentro de Ciudad Vieja, donde hay tres opciones: que sea parte del circuito y todos los ómnibus BRT —de mayor tamaño que los que circulan hoy en día— ingresen al casco histórico, que solo lo hagan algunos, o que la terminal de los BRT sea Plaza Independencia y que a Ciudad Vieja ingresen unos ómnibus más pequeños.

Lo cierto es que Benítez adelantó en la Junta que la definición llegará dentro de poco tiempo: “No más que de aquí a uno o dos meses”.

"No es que Ciudad Vieja vaya a quedar para adelante; lo que se está priorizando hoy en día en el diseño conceptual es el estudio en detalle de las obras que van a requerir más tiempo. La definición de qué va a pasar en Ciudad Vieja tiene que darse dentro del marco del diseño conceptual, porque el diseño conceptual, que tiene cinco meses para presentar resultados, debe incorporar ya la decisión de qué va a pasar en Ciudad Vieja", indicó.