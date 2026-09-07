Video: varios guardias redujeron a un hombre en Tres Cruces y las imágenes se viralizaron en redes

Un hombre fue reducido este domingo por varios guardias de seguridad dentro del shopping de Tres Cruces, en un episodio que quedó registrado en un video que comenzó a circular en las últimas horas a través de las redes sociales.

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Fuentes del centro comercial confirmaron a El Observador que el hecho ocurrió en las inmediaciones de los baños ubicados entre la terminal de ómnibus y el segundo piso del shopping. Según explicaron, el hombre atravesaba un "aparente brote psicótico" y no respondió de forma positiva a la exhortación de retirarse del lugar.

En las imágenes, que tienen una duración de poco más de un minuto, se observa inicialmente a dos guardias junto al hombre en uno de los corredores del establecimiento, mientras varias personas siguen la situación.

Pese a que las autoridades de Tres Cruces aclararon que no es una situación "que ocurra a diario", señalaron que tampoco se trata de un procedimiento excepcional en un predio por el que transitan "más de dos millones de personas mensualmente". Además, aseguraron que el resultado del operativo fue correcto y que no hubo mayores consecuencias.