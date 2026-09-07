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Alerta por la devolución del Fonasa: BPS advierte por correos falsos que buscan estafar a los usuarios

Para evitar posibles estafas, el organismo recordó cuáles son sus canales oficiales de comunicación

7 de septiembre de 2026 7:52 hs
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El Banco de Previsión Social (BPS) alertó sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos vinculados a la devolución del Fonasa y exhortó a la población a extremar los cuidados ante este tipo de mensajes.

El organismo informó que recibió denuncias por correos que invitan a las personas a ingresar a enlaces o escanear códigos QR para obtener información sobre la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Ante esta situación, el BPS pidió no ingresar a los enlaces, no escanear códigos QR ni proporcionar datos o información personal cuando sean solicitados a través de canales que no sean oficiales.

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Además, indicó que quienes reciban un correo de estas características deben desestimarlo y eliminarlo para evitar su difusión.

¿Desde qué correo informa el BPS sobre la devolución del Fonasa?

El organismo recordó que la información de cobro correspondiente a la devolución del Fonasa únicamente será enviada desde la dirección de correo electrónico [email protected].

El BPS también advirtió que no solicita información que ya se encuentra registrada en sus sistemas ni exige pagos para realizar trámites.

Cuáles son los canales oficiales del BPS

Para evitar posibles estafas, el organismo recordó cuáles son sus canales oficiales de comunicación:

  • Teléfono: 2211 1997, número que aparecerá en pantalla cuando se reciba una llamada del BPS.
  • Sitio web: bps.gub.uy.
  • Facebook: BPS - Banco de Previsión Social.
  • Instagram: @BPS.uy.
  • X: @BPSuy_.
  • WhatsApp Fonasa: 092 36 62 72.

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