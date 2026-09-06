Delgado en Masoller: gobierno de Orsi "no tienen rumbo y liderazgo, se dedica a mirar para atrás" y "la gente empieza a resignarse"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , dio un discurso en la Marcha a Masoller, en homenaje a Aparicio Saravia, y aprovechó para marcar el horizonte político de los blancos: llamó a recorrer el país, a escuchar a la ciudadanía y a trabajar en ideas que permitan al partido volver al gobierno. " Venimos con propuesta de descentralización para cuando dentro de tres años nos toque gobernar de vuelta ", afirmó Delgado.

El dirigente señaló que percibe que parte de la ciudadanía comienza a "resignarse" y llamó al partido a mantener una tarea militante permanente: "Hoy tenemos también que asumir ese compromiso de crear la opción que genere esperanza. Yo empiezo a notar que cada vez la gente empieza a resignarse y no lo podemos permitir. Ahí tenemos que tener una tarea militante permanente para ser la opción que genere esperanza para volver al gobierno en el 2030 como el Uruguay se lo merece, con el Partido Nacional encabezando una coalición de gobierno ", sostuvo Delgado ante los asistentes a la tradicional jornada nacionalista.

El planteo de Delgado se dio en el marco de una jornada cargada de referencias a la identidad histórica del Partido Nacional. La Marcha a Masoller reúne cada año a militantes y dirigentes blancos en el lugar donde Aparicio Saravia fue herido durante la batalla de 1904. El presidente del Directorio reivindicó el carácter de pertenencia de la actividad y su capacidad para convocar a nuevas generaciones: "Masoller significa un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y un sentido de una causa que se fundamenta sobre todo en la causa de la libertad", afirmó Delgado.

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El mensaje hacia 2030 estuvo acompañado de una reivindicación del papel del Partido Nacional como oposición . Delgado sostuvo que los blancos deben continuar ejerciendo un control firme sobre la administración de Yamandú Orsi desde el Parlamento.

"El segundo compromiso que venimos a asumir hoy es seguir cumpliendo un rol que estamos cumpliendo como partido, fundamentalmente en el Parlamento, ser oposición firme a este gobierno", afirmó el dirigente blanco.

En ese marco, cuestionó al Poder Ejecutivo por considerar que atraviesa una etapa sin dirección clara: "En este momento histórico, estamos viendo también un gobierno que le falta rumbo y que le falta liderazgo", sostuvo. Según Delgado, esa situación lleva al gobierno a concentrarse en cuestionar decisiones de la administración anterior. "Y como no tienen rumbo y liderazgo, se dedican a mirar para atrás, para disimular aquellas cosas que no tienen y que carecen", afirmó.

El presidente del Directorio también apuntó contra los cuestionamientos a proyectos desarrollados durante el gobierno de Luis Lacalle Pou: "Hay un embate en estos días contra proyectos que ha hecho nuestro gobierno; hay embates en el sentido de desmontar y de cuestionar los proyectos y sus responsables", señaló Delgado.

En ese sentido, el dirigente nacionalista aludió a los cuestionamientos surgidos en torno a proyectos de la administración de Luis Lacalle Pou sobre el caso de las patrulleras oceánicas adquiridas al astillero español Cardama. Días atrás, el Frente Amplio (FA) había presentado las conclusiones de una comisión investigadora parlamentaria y había señalado responsabilidades políticas de la anterior administración; el FA también había planteado remitir a Fiscalía algunos hechos que, a su entender, podrían tener relevancia penal.

Este episodio también había tensionado el vínculo entre Delgado y Orsi: desde el Partido Nacional habían pospuesto participar en una reunión conjunta con los líderes partidarios convocada por el presidente Orsi a razón de su aparición en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Finalmente, Orsi resolvió mantener reuniones individuales con los dirigentes de los distintos partidos para intercambiar sobre política internacional y confirmó el jueves pasado que se reuniría con Delgado la próxima semana. Consultado sobre si el nuevo formato era mejor, Orsi había respondido: "Es lo que se puede hacer".

Hoy en Masoller, Delgado aseguró que el Partido Nacional mantendrá una posición firme y apeló a una frase de Wilson Ferreira Aldunate: "Los que nos tocan la oreja no saben dónde meten el dedo. Ténganlo claro, porque este partido que está firme, como un quebracho, que tiene las raíces bien profundas, no se va a mover un milímetro en defender su convicciones, sus proyectos, su dignidad y sus principios".