De no creer: el golero Juan Múnera sufrió el colapso del arco en la cabeza tras intentar distraer al rival en un penal en el fútbol colombiano; mirá el video

Un insólito y peligroso episodio se dio en la Segunda división profesional de la liga colombiana durante la octava jornada en el partido disputado en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí donde Atlético FC derrotó 3-0 como visitante a Leones.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Corría el minuto 85 de juego, con el trámite prácticamente resuelto en favor de la visita, cuando el árbitro sancionó un penal a favor del dueño de casa.

En el instante previo a la ejecución, el arquero español Juan Múnera buscó utilizar un recurso psicológico para desconcentrar al ejecutor rival, Miguel Arboleda. Para lograr su cometido, el golero ibérico saltó y le propinó un fuerte golpe al caño horizontal de la arco.

La sorpresa fue mayúscula para todos los presentes cuando la estructura metálica, al ser un arco de aluminio desarmable que no estaba debidamente fijado, cedió ante el impacto y el pesado travesaño cayó de lleno sobre la cabeza del arquero Juan Múnera.

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami que ya suma 12 en la temporada de la MLS de Estados Unidos

El insólito cruce que se dio en Brasil: el pechazo de un árbitro a Agustín Canobbio del que hablan diarios de España y Portugal; mirá el video

Pese a la aparatosidad de la imagen y el susto inicial, el choque no le provocó lesiones de gravedad al golero español.

Lejos de amedrentarse, el propio arquero colaboró para reacomodar el caño en su posición original y ponerse listo para la ejecución.

La insólita maniobra surtió un efecto impensado: al momento del cobro, Arboleda envió su disparo totalmente desviado, redondeando una jornada inverosímil en la que, contra todo pronóstico, la estrategia del arquero dio resultado.