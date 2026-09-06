De no creer: el golero Juan Múnera sufrió el colapso del arco en la cabeza tras intentar distraer al rival en un penal en el fútbol colombiano; mirá el video

Un insólito y peligroso episodio se dio en la Segunda división profesional de la liga colombiana durante la octava jornada en el partido disputado en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí donde Atlético FC derrotó 3-0 como visitante a Leones.
Corría el minuto 85 de juego, con el trámite prácticamente resuelto en favor de la visita, cuando el árbitro sancionó un penal a favor del dueño de casa.
En el instante previo a la ejecución, el arquero español Juan Múnera buscó utilizar un recurso psicológico para desconcentrar al ejecutor rival, Miguel Arboleda. Para lograr su cometido, el golero ibérico saltó y le propinó un fuerte golpe al caño horizontal de la arco.
Las consecuencias pudieron haber sido más peligrosas
La sorpresa fue mayúscula para todos los presentes cuando la estructura metálica, al ser un arco de aluminio desarmable que no estaba debidamente fijado, cedió ante el impacto y el pesado travesaño cayó de lleno sobre la cabeza del arquero Juan Múnera.
Pese a la aparatosidad de la imagen y el susto inicial, el choque no le provocó lesiones de gravedad al golero español.
Lejos de amedrentarse, el propio arquero colaboró para reacomodar el caño en su posición original y ponerse listo para la ejecución.
La insólita maniobra surtió un efecto impensado: al momento del cobro, Arboleda envió su disparo totalmente desviado, redondeando una jornada inverosímil en la que, contra todo pronóstico, la estrategia del arquero dio resultado.