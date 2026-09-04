Ídolo eterno: Richard Núñez volvió a Grasshoppers de Suiza, fue recibido como leyenda y vivirá un clásico inolvidable; mirá el video

El fútbol no olvida a quienes dejan una huella imborrable, y la hinchada de Grasshoppers de Suiza volvió a dejarlo en claro al rendir un emotivo tributo al uruguayo Richard Núñez .

El histórico delantero fue recibido como una verdadera leyenda en el estadio de la entidad de Zúrich, donde los fanáticos corearon su nombre entre aplausos y desplegaron una pancarta con una consigna contundente: "Núñez Hopper para siempre".

El ídolo uruguayo se encuentra en la ciudad suiza como invitado de honor para presenciar el clásico ante FC Zúrich, correspondiente a la séptima fecha de la Superliga helvética.

El reconocimiento trasciende el paso del tiempo, alimentado por el imponente registro que dejó Richard Núñez en el club: 86 goles en 126 partidos oficiales, cifras que catapultaron a la institución a conquistar dos títulos de liga en los años 2001 y 2003.

Otro dolor de cabeza para Diego Aguirre: Peñarol sumó a un nuevo futbolista lesionado en su plantel

En el marco de la previa del clásico de la ciudad, Grasshoppers organizó un encuentro especial para que los fanáticos puedan reencontrarse con el exatacante antes del pitazo inicial este sábado.

Según anunció la institución, Núñez se presentará a la hora 19.45 (de Suiza) en el "1886 Lounge" para saludar personalmente a los simpatizantes que se acerquen a rendirle homenaje.

Su vigencia en la memoria colectiva de Grasshoppers reafirma la huella indeleble del atacante en el fútbol europeo. Años después de colgar los botines, el vínculo entre el goleador uruguayo y la tribuna suiza continúa tan intacto como en sus mejores épocas dentro del campo de juego.