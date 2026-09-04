Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Ídolo eterno: Richard Núñez volvió a Grasshoppers de Suiza, fue recibido como leyenda y vivirá un clásico inolvidable; mirá el video

El exdelantero uruguayo anotó 86 goles en 126 partidos y ganó dos veces la Superliga de ese país en 2001 y 2003

4 de septiembre de 2026 15:26 hs

El fútbol no olvida a quienes dejan una huella imborrable, y la hinchada de Grasshoppers de Suiza volvió a dejarlo en claro al rendir un emotivo tributo al uruguayo Richard Núñez.

El histórico delantero fue recibido como una verdadera leyenda en el estadio de la entidad de Zúrich, donde los fanáticos corearon su nombre entre aplausos y desplegaron una pancarta con una consigna contundente: "Núñez Hopper para siempre".

El ídolo uruguayo se encuentra en la ciudad suiza como invitado de honor para presenciar el clásico ante FC Zúrich, correspondiente a la séptima fecha de la Superliga helvética.

Un reconocimiento emocionante

El reconocimiento trasciende el paso del tiempo, alimentado por el imponente registro que dejó Richard Núñez en el club: 86 goles en 126 partidos oficiales, cifras que catapultaron a la institución a conquistar dos títulos de liga en los años 2001 y 2003.

Otro dolor de cabeza para Diego Aguirre: Peñarol sumó a un nuevo futbolista lesionado en su plantel

La conmovedora reflexión de Luis Angulo tras sufrir una nueva lesión con Peñarol

En el marco de la previa del clásico de la ciudad, Grasshoppers organizó un encuentro especial para que los fanáticos puedan reencontrarse con el exatacante antes del pitazo inicial este sábado.

Según anunció la institución, Núñez se presentará a la hora 19.45 (de Suiza) en el "1886 Lounge" para saludar personalmente a los simpatizantes que se acerquen a rendirle homenaje.

Su vigencia en la memoria colectiva de Grasshoppers reafirma la huella indeleble del atacante en el fútbol europeo. Años después de colgar los botines, el vínculo entre el goleador uruguayo y la tribuna suiza continúa tan intacto como en sus mejores épocas dentro del campo de juego.

Las más leídas

River Plate 2-3 Nacional por Copa AUF Uruguay: el tricolor se llevó un sufrido triunfo del Saroldi con doblete de Tiziano Correa

Ignacio Ruglio desafió a Evaristo González, y también apuntó al Ministerio de lnterior, al ministro Negro y al Jefe de Policía: "Con quien sea"

Hincha de Peñarol en la "lista negra" le dijo a la periodista Sofi Martínez que ingresa a los partidos de Peñarol en el Campeón del Siglo; mirá el video

Daniel Carreño expresó que Nacional tiene "una brisita a favor" e hizo un anuncio de cara al partido con Juventud por el Torneo Clausura

Temas

Suiza fútbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos