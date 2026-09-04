Otro dolor de cabeza para Diego Aguirre: Peñarol sumó a un nuevo futbolista lesionado en su plantel

Peñarol sumó a un nuevo lesionado en su plantel y le brinda un nuevo dolor de cabeza al técnico Diego Aguirre, luego de lo que fue el empate 2-2 ante Atenas de San Carlos del pasado miércoles por la Copa AUF Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

En esa jornada, los carboneros sufrieron tres bajas en el encuentro que igualaron de atrás y que marraron un penal en la hora que malogró el argentino Eric Remedi. Diego Laxalt, Facundo Batista y Luis Angulo, terminaron con lesiones que seguramente le demanden al menos tres semanas de baja a cada uno.

Ahora el plantel de Diego Aguirre sumó una nueva baja al plantel de cara a los próximos compromisos.

La lista de lesionados en Peñarol es muy larga. A Diego Laxalt, Facundo Batista y Luis Angulo, se suman varios futbolistas más quienes ya estaban en sanidad.

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Obviamente que Leonardo Fernández se recupera de su operación de ligamentos cruzados desde el debut de la Copa Libertadores de América y tiene para varios meses más.

A su vez, Jesús Trindade hace más de un mes que se lesionó y no juega. A él se le suma Nahuel Herrera con la fisura del quinto metatarsiano de su pie derecho, y también Jonathan Rodríguez, quien solo pudo jugar algunos minutos tras su regreso luego de más de un año sin entrar a una cancha por una grave lesión.

Luciano González Foto: @OficialCAP

Ahora quien se sumó fue Luciano González. El delantero entró a los 68 minutos finales el miércoles contra Atenas de San Carlos y según informó una fuente del club a Referí, sufrió un esguince de rodilla que lo mantendrá fuera de los campos al menos por dos o tres semanas.

De esa manera, ante Atenas de San Carlos fueron cuatro y no tres los nuevos lesionados para Diego Aguirre.