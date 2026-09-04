La FIFA acusa a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" contra Gianni Infantino

La pugna por el control político y comercial del fútbol global sumó un nuevo capítulo en la justicia de Estados Unidos. La FIFA acusó formalmente a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" contra su presidente, Gianni Infantino , en el marco del conflicto originado por el proyecto comercial cancelado FIFA Forward Enterprise (FFE).

Como informó Referí el pasado 2 de agosto, la UEFA exigió la renuncia de Infantino de la propia FIFA.

A través de un escrito presentado por sus filiales locales (FIFA Americas Inc. y FWC2026 US, Inc.), el órgano rector del fútbol solicitó rechazar la petición formulada por la confederación europea.

La UEFA busca obligar la divulgación de documentos y correos internos para recabar pruebas de cara a una potencial querella penal en Suiza contra Infantino por presunta mala gestión financiera.

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La reacción de la FIFA

En su réplica, la FIFA sostuvo que la solicitud padece de un "defecto fundamental", al intentar buscar evidencias para un proceso penal "que no existe y que la propia UEFA carece de potestad para iniciar".

La entidad catalogó las acciones de la UEFA como maniobras mediáticas dirigidas a erosionar la imagen pública de Infantino con miras al próximo Congreso institucional.

La controversia surgió por el plan de vender el 20% de FFE a capitales privados para explotar comercialmente los Mundiales.

Aunque la propuesta se retiró el 31 de julio por la firme oposición de la UEFA, la Concacaf y la AFC, la brecha no cede: mientras el bloque europeo estudia acciones penales, la FIFA replica acusando a la UEFA de coaccionar a sus federaciones asociadas para desestabilizar a la conducción actual.