Nacional visita a River Plate en el Parque Saroldi, este miércoles a la hora 15.30, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Daniel Carreño volverá a utilizar un equipo alternativo tras debutar con empate contar Albion la semana pasada.
River Plate vs Nacional EN VIVO por Copa AUF Uruguay: con equipo alternativo, el tricolor visita el Saroldi por la segunda fecha
River Plate y Nacional jugarán a partir de la hora 15.30 en el Parque Saroldi por la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay