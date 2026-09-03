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River Plate vs Nacional EN VIVO por Copa AUF Uruguay: con equipo alternativo, el tricolor visita el Saroldi por la segunda fecha

River Plate y Nacional jugarán a partir de la hora 15.30 en el Parque Saroldi por la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay

3 de septiembre 2026 - 13:28hs
Parque Saroldi
Parque Saroldi C. Dos Santos

EN VIVO

Nacional visita a River Plate en el Parque Saroldi, este miércoles a la hora 15.30, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Daniel Carreño volverá a utilizar un equipo alternativo tras debutar con empate contar Albion la semana pasada.

Los convocados de River Plate

Esta es la nómina que definió Damián Santín. Su equipo pelea en Segunda División Profesional para meterse en zona de playoffs.

Los convocados de Daniel Carreño para esta tarde en Nacional

La camiseta con la que jugará Nacional, color celeste

Mirá en esta nota la camiseta que estrenará Nacional en el nuevo diseño color celeste que se usa cada mes de setiembre.

Por dónde ver River Plate vs Nacional por Copa AUF Uruguay

Mirá en esta nota las opciones para seguir el partido de esta tarde.

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos al relato minuto a minuto de lo que serán las alternativas del partido que River Plate jugará con Nacional a partir de la hora 15.30 en el Parque Omar Federico Saroldi, en el corazón del Prado de Montevideo.

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