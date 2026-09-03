Tatiana Marset volvió a las redes sociales tras salir de la cárcel: modelaje, Nacional y su nueva vida como reina de una comparsa en Bolivia

Tatiana Marset , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , retomó su actividad en Instagram luego de salir de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), y pasar a cumplir un régimen de prisión domiciliaria .

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Desde entonces, la uruguaya volvió a mostrarse públicamente: compartió contenidos vinculados al modelaje , posteos relacionados con su fanatismo por Nacional y fue elegida reina de la comparsa boliviana Las Tremendas para el Carnaval 2027 .

En su perfil de Instagram publicó una fotografía en la que aparece modelando con un vestido floreado y otra tomada en una peluquería, acompañada por el mensaje: “Con fe que el sol brilla para todos” .

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"¡Fuerza, Tremendas!": Tatiana Marset fue elegida reina de una comparsa en Bolivia tras pasar a prisión domiciliaria

También compartió publicaciones de Nacional, tanto de la cuenta oficial del club como de otros usuarios que difundieron imágenes y videos desde las tribunas.

La actividad se produjo luego de la victoria de Nacional ante Peñarol en el clásico del pasado domingo. Además, reposteó contenidos de partidos anteriores del equipo tricolor.

Tatiana Marset fue elegida reina de una comparsa en Bolivia

La nueva actividad pública de Marset comenzó pocos días después de dejar la cárcel, cuando fue presentada como reina de Las Tremendas, una comparsa de Santa Cruz de la Sierra integrada por unas 20 mujeres.

“¿Ni saben quién es nuestra hermosa reina? Aquí tenemos a la bella Tatiana Marset, que aceptó ser nuestra soberana”, expresó una de las integrantes de la agrupación al anunciar su designación.

Marset apareció vestida con la indumentaria de Las Tremendas, agradeció la elección y se comprometió a acompañar las actividades de la comparsa.

La uruguaya será proclamada reina el próximo 19 de setiembre, mientras que la coronación está prevista para el 27 de setiembre, como parte de los preparativos para el Carnaval 2027.

Tras anunciar su elección, Las Tremendas también le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Tatiana por aceptar con tanta alegría, cariño y entusiasmo, ser nuestra hermosa reina de Las Tremendas de 2027”, señaló la agrupación.

Tatiana Marset quiere retomar sus estudios y continuar con el modelaje

Luego de dejar la cárcel, Marset señaló en conferencia de prensa que pretende retomar la carrera de Derecho, que había comenzado a estudiar en la Universidad de la República (Udelar) antes de abandonar.

Según afirmó, dejó sus estudios “por el apellido”. También manifestó su intención de continuar con el modelaje, una actividad que realizaba como hobby antes de su detención.

Marset había sido detenida en Bolivia luego de la captura de su hermano Sebastián Marset, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos.

Tras abandonar la cárcel de Palmasola, Tatiana Marset pasó a cumplir detención domiciliaria bajo custodia policial en Bolivia.