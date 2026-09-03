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"Errores, los comete todo el mundo, pero errores que se acumulan...": lo que dijo Mourinho tras la dura decisión de Real Madrid con Asencio, condenado por conducir ebrio

"Todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club", dijo el DT de Real Madrid

3 de septiembre de 2026 8:53 hs
Raúl Asencio

Raúl Asencio

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confirmó este jueves que el club blanco ha abierto un procedimiento disciplinario contra el defensa español Raúl Asencio, que el miércoles fue condenado por conducir en estado de embriaguez.

El jugador de 23 años fue interceptado por la policía en Gran Canaria el 16 de agosto. Superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Raúl Asencio

Raúl Asencio

Este jueves Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

Mourinho confirmó en rueda de prensa que el club había abierto "un procedimiento disciplinario" contra el defensa central.

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"Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien físicamente, nadie entrenaba tan duro como él. Ahora que está lesionado, desde hace varias semanas, es el primero en llegar y el último en irse", dijo Mourinho.

"Pero un jugador del Real Madrid lo sigue siendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club. No estoy contento. Errores, los comete todo el mundo. Pero errores que se acumulan, eso ya es otra cosa", añadió.

Asencio, lesionado en los isquiotibiales desde mediados de julio, no ha sido convocado hasta ahora por su nuevo entrenador.

En las dos últimas temporadas se había consolidado como una opción seria en el centro de la defensa del Rea Madrid, hasta llegar a ser llamado por la selección española en 2025, aunque sin llegar a debutar.

Juicio por un vídeo sexual

Fuera del campo el jugador ha estado en el punto de mira desde el escándalo de un vídeo sexual grabado en 2023.

Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo.

El juicio está previsto los días 3, 4 y 7 de setiembre.

AFP

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