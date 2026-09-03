Con goles de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas, Toluca clasificó a la final de la Leagues Cup; mientras América de Almada y Brian Rodríguez perdió la otra semifinal

Los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas anotaron los tantos con los que el Toluca venció 2-0 al León, ambos equipos del fútbol mexicano, para clasificar a la final de la Leagues Cup 2026.

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El Toluca se medirá, el próximo domingo, en el duelo por el título del certamen al ganador de la otra semifinal, Monterrey, que más tarde le ganó a A mérica de Guillermo Almada y Brian Rodríguez .

En el primer tiempo el duelo ofreció un intenso ida y vuelta.

Por el León, los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo fueron los referentes ofensivos; por Toluca, el brasileño Helinho fue el hombre más peligroso.

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Federico Viñas tras el pase a la final Foto: AFP

En el minuto 41, los Diablos Rojos tomaron ventaja en un tiro de esquina que el guardameta Óscar García rechazó hacia el centro, donde Federico Pereira encontró el balón para disparar pegado al poste y celebrar el 1-0.

En el segundo lapso el León intentó adelantar líneas, pero le faltó profundidad.

Toluca aprovechó y selló el 2-0 en el 69 en un contragolpe en una jugada que inició Federico Viñas, cedió a Roberto Díaz Price, quien le regresó el balón dentro del área al uruguayo, que fusiló al guardameta.

Bruno Méndez tras ver la roja Foto: AFP

En el 75 fue expulsado el colombiano Jhohan Romaña, del León. En el minuto 89 el uruguayo Bruno Méndez, del Toluca, también vio la tarjeta roja.

América de Almada y Brian Rodríguez eliminado

Monterrey, que entrena el argentino Matías Almeyda, venció este miércoles al América en penaltis por 4-5, luego de empatar 2-2 en tiempo regular, para avanzar a la final de la Leagues Cup 2026.

En los 90 minutos el uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, de penal, anotaron para Rayados; por América marcaron Ramón Juárez y Diego Cervantes.

El Monterrey se medirá, el próximo domingo, en el duelo por el título al Toluca, que más temprano superó al León 2-0.

Diego Rossi en el gol ante América Foto: AFP

Los Rayados y las Águilas generaron opciones ofensivas en el primer tiempo, pero no tuvieron puntería.

En el segundo tiempo Rayados mejoró y marcó el 0-1 en jugada en la que Ocampos asistió a Rossial quien venció a Rodolfo Cota al minuto 49.

El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada hizo el 1-1 al 57 en una acción en la que el brasileño Raphael Veiga sirvió para el disparo de Ramón Juárez.

América dio la vuelta 2-1 al 64, cuando Veiga dio su segunda asistencia del juego, ahora para Diego Cervantes, que remató de derecha lejos de Andrada.

Monterrey alcanzó el 2-2 al 69 vía un penal que ejecutó Lucas Ocampos, marcador con el que terminó el tiempo regular.

En penales el Monterrey estuvo perfecto y venció con goles de Orellano, Rossi, Guzmán, Corona y Cuypers; por el América, Brian Rodríguez marcó el suyo y falló Cervantes.

EFE