Evaristo González denunció que Ignacio Ruglio mandó tirar abajo la falsa pared que barras de Peñarol construyeron en el Campeón del Siglo y también que les da entradas para ir a los partidos

El consejero de Peñarol , Evaristo González realizó este miércoles una serie de denuncias contra el presidente del club, Ignacio Ruglio. Lo acusó de dar entradas a los barras y “subvencionarlos”, y aseguró que el lunes ordenó derribar la falsa pared construida en una habitación de la Tribuna Cataldi del Estadio Campeón del Siglo, aunque por error fue demolida una pared de un baño para personas con discapacidad.

"La mitomanía, la persecución y los delirios de persecución que tiene nuestro presidente ya son increíbles. Los enemigos ya no son solo Conmebol, AUF, los jueces, la prensa blanca sino que ahora también los compañeros de directiva", dijo González a La Oral Mediodía que se emite por Universal AM 970.

Evaristo fue consultado por una frase que Ruglio dijo por la mañana, en La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, por un pedido que había formulado en el consejo directivo del martes, en la cual el consejero de la oposición pidió cortar la relación con la barra y el suministro de entradas .

“Evaristo dice que quiere ‘romper con la barra’. ¿Por qué no lo llaman y le preguntan cuántas entradas le daban a la barra en el básquetbol cuando Evaristo era el presidente?”, expresó Ruglio.

El pedido que hizo Germán Pezzella al llegar a Peñarol y que lo saca de la posibilidad de debutar el sábado contra Danubio

Peñarol inició una investigación interna, que incluye a los dirigentes, para encontrar a los responsables de los graves incidentes en el clásico del Campeón del Siglo

"Después del incidente de la petaca que tuve en la final donde nos suspendieron y estuvimos a punto de ser desafiliados, yo prohibí los ingresos de la barra y solo los socios del básquetbol de Peñarol podían ir a los partidos", respondió Evaristo en referencia al hecho de violencia ocasionado en el Antel Arena en la final decisiva contra Biguá por la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022.

"Es común en el club y en el fútbol que se den entradas y aquello del básquetbol fue con un grupo reducido y lo manejó la seguridad del club, yo no tenía nada que ver porque conmigo no hablaba nadie. Pero estaban advertidos de que al primer problema no entraba más nadie y fue lo que pasó", agregó.

"Nosotros en el básquetbol hacíamos una lista, con conducta y cuidado y si había lío no entraba más nadie, me comí una multa por el básquetbol y no entró más nadie, sucedió no entró más nadie", agregó.

"Ayer propuse que lo que pasó en el Campeón del Siglo debe tener represalias, ya que el club le da entradas gratis a los que destruyeron toda la Cataldi, deben haber destrozo de más de US$ 50 mil y le hacen daño constante con multas al club, entonces dije 'cortemos con todos esos beneficios que les dan' y ahí parece que (Ruglio) se ofendió y me dijo 'después van a pegarle una pedrada a un juez para que nos saquen tres puntos'. Entonces 'estás aterrorizado' le dije, y parece que se ofendió por ese tema en el cual no tiene la valentía para tomar las decisiones que debe tomar alguien que dirige algo para lo que se debe tener valentía para las decisiones donde se toman riesgos", argumentó Evaristo.

La denuncia del merchandising clandestino

"Cuando hice la denuncia de la mesa lo que hizo el señor fue decirles a los barras 'yo no saqué la mesa, llamen a Evaristo', y me llamaron de la barra, para hablar conmigo y no tengo problema, lo sigo diciendo, bajo ningún concepto puede estar dentro del club, en el estadio, en el Palacio, en Los Aromos, un negocio particular que no esté debidamente reglamentado por el club. Eso fue una tomada de pelo porque solicité en directiva que no estuviera más la mesa y a las dos semanas estaba la mesa de vuelta. Que diga que no sabía que existía esa mesa es una reverenda mentira, no hay nadie que no sepa que había esa mesa", dijo Evaristo.

Ese puesto de venta saltó a la luz en un informe de seguridad tras la primera final de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en noviembre del año pasado.

Barras de Peñarol tienen una mesa donde venden distintos productos de Peñarol, incluidos pasamontañas que después usan algunos barras para encender bengalas o banderas robadas y no ser descubiertos por las cámaras de seguridad.

"El señor le da entradas todos los partidos, subvenciona todas estas cosas y ahora que tendría que tomar medidas, no las toma y las hace públicas. Pensé que esto había quedado en directiva, porque yo tengo q trabajar, tengo 630 personas a las que pagarles un sueldo. Cuando perdemos el clásico él desaparece y ahora sale a hablar, sale de la cueva. Y todo este tiempo he tratado de no salir porque mis discrepancias son muy grandes con esta administración", dijo, muy molesto, Evaristo.

Ruglio mandó tirar una pared del Campeón del Siglo pero dio la orden equivocada

El pasado domingo, Peñarol perdió 1-0 con Nacional en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura y al final del clásico se generaron graves incidentes de los hinchas de Peñarol con la Policía.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, quien lideró el operativo de seguridad, denunció que además de las agresiones sufridas por la Policía por parte de hinchas de Peñarol, se descubrió en el Campeón del Siglo, sobre la Tribuna Cataldi, que había una pieza donde los barras guardaron banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

"El martes, antes de la directiva, sabiendo toda esta problemática, me fui a recorrer el estadio palmo a palmo, toda la parte de la Cataldi y a revisar todos los problemas que había. Cuando llego, me entero de que el presidente había dado la orden urgente de tirar una pared de ese cuarto. Digo: '¿Cómo que tiraron una pared?'. Voy a revisar la pared que tiraron y era la pared que correspondía al baño de los lisiados, de la gente con problemas de movilidad", denunció Evaristo.

"Y se tiró esa pared y digo: 'Pero esa pared es original. La que había que tirar es la otra, que esa pared no es original'. Que el propio obrero que estaba tirando la pared dice: 'La pared que se va a caer es esta, que es una pared inventada'. Esta no es nueva, la voy a analizar a la pared y la pared debe tener unos cuantos meses de hecha, pero a su vez la pared tenía dejado un agujero en la pared con un pretil de metal, que daba claramente señal que alguien sabía que por ahí podían aflojar los bloques y entrar a ese cuchitril que no era chico. Deben ser como cuatro metros cuadrados por dos metros de altura. Y mandó tirar la pared. ¿Por qué? Digo: '¿Pero por qué mandó el presidente a tirar la pared si hay que arreglar todo?' Hay que arreglar todos los baños, todo esto destrozado, ¿por qué salió desesperado a tirar la pared?", denunció Evaristo.

"La pared se tiró este lunes (un día después de jugado el clásico). Después de todo este lío salió desesperado a tirar una pared. ¿Te das cuenta lo que es? Además tiró una pared original, ni siquiera tiró la pared que era la pared falsa, esa que tanto se ha cuestionando, de cómo se hizo esa pared", agregó.

"Bueno, de ahí es que esta directiva, sin la presencia del presidente, que estuvo un 15% de las cuatro horas que duró el consejo, tomó la resolución de contratar una inspección externa para que haga toda la investigación de lo que pasa acá, analizando las responsabilidades que pueden tener funcionarios, proveedores exteriores y directivos sobre lo que pasó. Y directivos, porque tenemos serias sospechas de que acá hay directivos que sabían de todo esto y hay gente que tiene diálogo y tiene negociaciones que sabían de todo esto", agregó el consejero.

Denuncia por la venta de Brian Barboza

Brian Barboza de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Por último, Evaristo dijo que en la negociación de Brian Barboza a Toluca, se hizo un acuerdo para que el jugador no cobrara el 20% que le corresponde de la transferencia.

"La mano viene realmente muy extraña, (Rodolfo) Catino hizo la denuncia de que se pagó US$ 700 mil de comisión y de ese monto US$ 100 mil fueron para el jugador y US$ 600 mil para el contratista; si es así merece una investigación. Lo normal es que el jugador se lleve el 20% y el contratista, el 10%”, concluyó.