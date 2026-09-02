Pattaya, la "ciudad del pecado" de Tailandia en la que desembarcaron 5.000 marines estadounidenses tras pasar más de ocho meses en alta mar

Tras una temporada récord de 250 días en alta mar sin hacer escala en ningún puerto, el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln atracó este miércoles en Tailandia.

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La escala en las inmediaciones de la ciudad tailandesa de Pattaya brinda a sus casi 5.000 tripulantes un descanso muy necesario.

Pattaya es famosa por su agitada vida nocturna y también por el turismo sexual, lo que le ha valido el sobrenombre de "la ciudad del pecado".

Esta denominación, utilizada frecuentemente por los medios de comunicación, ha sido rechazada por las autoridades tailandesas.

Para el ejército de Estados Unidos, Pattaya evoca poderosos recuerdos históricos.

Cuando los fatigados marineros entren en los bares y restaurantes de la ciudad, seguirán los pasos de los cientos de miles de soldados estadounidenses que acudían allí para disfrutar de periodos de descanso y recreo durante la guerra de Vietnam.

Su presencia transformó el lugar, que pasó de ser una tranquila aldea de pescadores a una de las ciudades de fiesta más famosas y frenéticas del mundo.

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La llegada de los marines

A día de hoy, los callejones iluminados con luces de neón que bajan hasta la playa se ven mucho más tranquilos de lo habitual.

Los bares de la famosa calle peatonal de la ciudad (Walking Street) siguen proyectando en sus paredes vídeos de mujeres bailando en barras para intentar atraer a los visitantes.

Sin embargo, no hay muchos clientes y la mayoría parecen ser familias de Oriente Medio, más interesadas en el vendedor de helados turcos que en los bares de baile erótico.

La guerra de EE.UU. contra Irán, que ha afectado al turismo y al gasto de los consumidores, ha golpeado duramente a los negocios locales.

La perspectiva de recibir a miles de marines estadounidenses, que llevan nueve meses ahorrando su salario en alta mar, representa una oportunidad excepcional para los comercios de la zona.

El portaaviones estadounidense zarpó de San Diego el pasado mes de noviembre para cumplir una misión que, en principio, iba a durar seis meses en el Pacífico y el mar de la China Meridional.

Sin embargo, el buque fue desviado hacia el Golfo después de que Estados Unidos e Israel iniciaran operaciones militares contra Irán a finales de febrero.

Getty Images El USS Abraham Lincoln atracó en Pattaya tras 250 días en alta mar.

Recientemente, algunos miembros del Congreso estadounidense expresaron su preocupación ante las informaciones sobre escasez de alimentos en el buque, averías en los aseos y estrés psicológico entre la tripulación.

La Marina de EE.UU. reconoció que las condiciones de trabajo habían sido duras, pero afirmó que la tripulación contaba con el apoyo adecuado.

No obstante, declinó hacer comentarios a la BBC sobre el atraque del portaaviones en Pattaya, alegando motivos de seguridad operativa.

"Que gasten dinero aquí"

Pese a su estrecha relación con China, Tailandia es un aliado de Estados Unidos en virtud de tratados bilaterales, y las visitas de buques de la Marina estadounidense a sus puertos son habituales.

Sin embargo, es probable que este sea el mayor contingente militar estadounidense que llega directamente desde una zona de guerra a Pattaya desde la caída de Saigón en 1975.

"Esta visita podría ser nuestra mayor esperanza", afirmó Anon Saiteer, vendedor de piedras preciosas en un establecimiento cercano a Walking Street.

BBC/Lulu Luo La guerra en Irán está afectando a los negocios locales.

El local ha colocado un gran cartel para dar la bienvenida a los marineros e infantes de marina estadounidenses y ofrecerles un descuento especial.

"No tenemos nada que perder; solo esperamos que gasten algo de dinero aquí". afirma.

No obstante, las autoridades estadounidenses y tailandesas intentan garantizar que esto suceda sin generar los titulares escandalosos por los que Pattaya se ha hecho conocida hasta ahora.

Las restricciones

Las autoridades tailandesas han señalado que existen algunos lugares a los que el personal militar estadounidense no podrá acudir.

Uno de ellos es el Soi 6, una calle que baja hasta la playa principal y es conocida por su concentración de bares de "go-go" con ambiente subido de tono.

Aunque la policía tailandesa ha recordado a los visitantes estadounidenses que la prostitución es técnicamente ilegal en Tailandia, se estima que en la ciudad hay entre 25.000 y 50.000 trabajadoras sexuales.

Muchas de ellas trabajan en Soi 6, donde se exhiben frente a los bares invitando a los hombres a entrar.

Reuters En algunas calles de Pattaya las trabajadoras sexuales se concentran fuera de los locales.

Las numerosas tiendas de cannabis de Pattaya también están prohibidas a los miembros de las tripulaciones estadounidenses, al igual que algunas actividades acuáticas, como el parapente y las motos de agua.

"Es decisión suya", declaró a la BBC el alcalde Poramase Ngampiches. "El ejército estadounidense ha hecho sus deberes".

El agregado naval de EE.UU., Kristopher Robinson, eludió las preguntas de la BBC sobre las actividades que los militares tenían vetadas.

En su lugar, afirmó que las tropas estadounidenses "se comportarán de acuerdo con las leyes de EE.UU., las normativas de la Marina estadounidense y las leyes de Tailandia".

"Intentamos ofrecer a los marineros tantas oportunidades de descanso como sea posible", declaró.

La Marina de EE.UU. ha organizado un servicio de autobuses lanzadera entre el puerto y Pattaya desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. durante toda la estancia del portaaviones en Tailandia.

También se han habilitado dos hoteles para los miembros de la tripulación estadounidense que deseen pasar la noche en tierra firme.

Las autoridades tailandesas han desplegado cientos de agentes de policía para vigilar las zonas de ocio de la ciudad y han advertido a los negocios locales que no cobren precios excesivos a los visitantes estadounidenses.

Getty Images Este cartel da la bienvenida a la ciudad.

"Las visitas de militares estadounidenses hace 50 o 60 años dieron a conocer Pattaya en todo el mundo y la convirtieron en un atractivo turístico", comenta el alcalde Poramase.

"Hay que ser francos: la ciudad es conocida por las chicas de los bares. Entendemos los estereotipos. No podemos evitarlo", reconoce.

"Lo que sí podemos hacer es demostrar que Pattaya ha cambiado y que ahora ofrecemos otras opciones como deportes, seminarios, bienestar y actividades para toda la familia. Es una mezcla de todo", asegura.

Ambos países esperan que, para cuando el USS Abraham Lincoln emprenda el largo viaje de regreso a casa a través del Pacífico el 6 de septiembre, su tripulación esté fresca y descansada.

De la pesca al turismo sexual

Situada unos 100 kilómetros al sureste de Bangkok, Pattaya era a mediados del siglo pasado una pequeña aldea de pescadores.

Los primeros militares estadounidenses llegaron en 1959, cuando soldados destinados en las proximidades comenzaron a utilizar sus playas para descansar, según registros municipales citados en un estudio de 2024 de las universidades de Thammasat y Chulalongkorn.

Sin embargo, fue en plena escalada de la guerra de Vietnam cuando comenzó el cambio radical de Pattaya.

La localidad estaba cerca de la base naval de Sattahip y del aeródromo de U-Tapao, que acogía bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU., y se convirtió en lugar de descanso y recreo para los soldados destinados en Tailandia o llegados desde Vietnam.

En el momento de mayor despliegue, había unos 50.000 militares estadounidenses en Tailandia y aproximadamente 700.000 pasaron por sus bases entre 1962 y 1976, según una investigación del Centre for Economic Performance de la London School of Economics (LSE).

En 1966 y 1967 los soldados de permiso de EE.UU. representaban entre el 11% y el 16% de todos los visitantes del país y gastaban anualmente entre US$6,8 millones y US$10,8 millones.

Esta demanda favoreció la apertura de hoteles, bares, clubes nocturnos y salones de masaje.

Una ley de 1966 permitió a los establecimientos de ocio emplear a mujeres que ofrecían "servicios especiales", creando un espacio legal ambiguo pese a que la prostitución estaba prohibida desde 1960.

Getty Images Los espectáculos subidos de tono son uno de los principales reclamos turísticos de Pattaya.

Cuando las tropas estadounidenses se retiraron en 1976, la infraestructura permaneció y facilitó el paso al turismo civil masivo.

Tailandia, entre tanto, se consolidaba como destino con un aumento de turistas nacionales y extranjeros, que pasaron de 200.000 en 1960 a 5 millones en 1980.

En esa década, además, una crisis agrícola impulsó la migración de mujeres jóvenes del campo a las ciudades, según el estudio de la LSE.

Ya en la década de 1990, los distritos próximos a antiguas bases utilizadas por EE.UU. concentraban cinco veces más trabajadoras sexuales que aquellos cercanos a bases no usadas por sus fuerzas.

Con el paso de las décadas y el fin de la Guerra Fría, la clientela formada por militares estadounidenses fue sustituida en gran parte por viajeros europeos y, más recientemente, por turistas rusos y chinos.

En la actualidad, señala la agencia Reuters, la industria sexual continúa siendo abiertamente visible allí pese a su ilegalidad y a las redadas periódicas, mientras las autoridades intentan ampliar la imagen turística de la ciudad con ofertas deportivas, familiares y de bienestar.

Con información de Jonathan Head, corresponsal de la BBC en el Sudeste Asiático

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FUENTE: BBC