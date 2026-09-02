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Peñarol tiene la confirmación de la Mutual que se juega el partido ante Atenas de este miércoles por Copa AUF Uruguay; la lista de Diego Aguirre con alguna sorpresa

Los carboneros viajan hacia Maldonado para afrontar su segundo compromiso por el citado torneo y para mantener la punta

2 de septiembre de 2026 16:39 hs
Eric Remedi de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Eric Remedi de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP

Peñarol se prepara para afrontar este miércoles el encuentro ante Atenas de San Carlos, correspondiente a la segunda fecha de la serie de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado a la hora 20 y según pudo saber Referí, ya tiene confirmado de parte de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales que el encuentro se jugará, ya que si se toma alguna decisión por los graves hechos acontecidos en el partido que Montevideo City Torque venció 2-0 a Danubio este martes, con el ingreso de parciales danubianos a golpear a sus jugadores, el compromiso de los carboneros no corre riesgo de jugarse.

De cara a este compromiso, el entrenador Diego Aguirre hizo oficial la lista de futbolistas citados, optando por una nómina que combina la experiencia de varias piezas del plantel principal con una importante presencia de juveniles de la cantera.

Entre juveniles y la sorpresa de Luis Angulo que por ahora sigue en Peñarol y no vuelve a Talleres

Entre los nombres con mayor recorrido que figuran en la nómina destacan el golero Sebastián Britos, Lucas Hernández, Eric Remedi, Franco González, Facundo Batista y Diego Laxalt, quienes aportan rodaje internacional y jerarquía al esquema aurinegro.

A su vez, la nómina refleja una fuerte apuesta por la renovación y la rotación del plantel, dándole espacio a jóvenes que buscan ganarse un lugar definitivo en la consideración del cuerpo técnico, y también aparece la sorpresa de Luis Angulo, quien finalmente por el momento no regresa a Talleres de Córdoba que pretendía su retorno.

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La lista completa confeccionada por Diego Aguirre incluye a: Sebastián Britos, Leandro Díaz, Franco Romero, Thiago Pereira, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Brian Barboza, Diego Laxalt, Eric Remedi, Tomás Olase, Julio Daguer, Mateo Ureta, Gonzalo Gelini, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo, Franco González, Facundo Batista, Luciano González, Facundo Pettinari y Tomás Gemelli.

Con este grupo de futbolistas, el carbonero saldrá a la cancha con una oncena en busca de un triunfo clave para sumar en la Copa AUF Uruguay y seguir afianzando el funcionamiento del equipo y en la punta tras el debut del miércoles pasado con victoria por 1-0 sobre Montevideo City Torque.

Aquí está la lista de los convocados de Peñarol:

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