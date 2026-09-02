La impactante cifra que gastaron los clubes de la Premier League de Inglaterra en este período de pases, que superó a las otras cuatro grandes ligas de Europa juntas

La Premier League volvió a ser la competición europea que más gastó en el primer periodo de fichajes de la temporada 2026-2027, con 4.120 millones de euros (US$ 4.773 millones), seguida de la Serie A italiana, con 1.160 (US$ 1.344 millones), la Bundesliga alemana, con 781 (US$ 905 millones), LaLiga de España, con 755 (US$ 875 millones), y la francesa, con 605 (US$ 700 millones).

Según los datos de la plataforma Transfermarkt, los clubes ingleses repitieron con el mayor desembolso, con Manchester City en cabeza, 450 millones (US$ 521 millones), recuperando 340 en ventas, con incorporaciones como las del argentino Enzo Fernández, el más caro (145 millones) (US$ 168 millones), y las de Elliot Anderson (138), Ayyoub Bouaddi (96) e Ilman Ndiaye (75).

Arsenal por su parte, gastó 220 millones (US$ 255 millones), último campeón de la liga inglesa, que va a contar con novedades como Bruno Guimaraes (87), Ezri Konsa (64) o Christos Tzolis (40).

Frente al gran desembolso, la liga inglesa ha ingresado más de 2.500 millones, cifra que supone casi el doble de lo que ha destinado la Serie A italiana en refuerzos, algo más de mil millones, con unos ingresos de 738 millones.

El comunicado de Danubio tras la agresión de hinchas a jugadores en el partido ante Torque y su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer el hecho

Hinchas de Danubio invadieron la cancha y agredieron a los futbolistas en la derrota ante Torque por la Copa AUF Uruguay; la Mutual analiza si para o no el fútbol

España e Italia siempre detrás de Inglaterra

Milan es el que más se ha reforzado, después de cuatro años de sequía en la liga, y ha firmado el fichaje más caro de su historia: el portugués Gonçalo Ramos, procedente del PSG, en una operación que puede alcanzar los 74 millones de euros entre fijos y variables.

En tanto Inter, que defiende el título, se ha reforzado con el inglés Curtis Jones (Liverpool, 35 millones de euros) y Juventus contrató a última hora al delantero alemán Nick Woltemade, cedido desde el Newcastle (3,6 millones de euros más 0,5 en variables).

España aparece en cuarto lugar, según Transfermarkt, con 755 millones de gasto y 419 de ingresos.

Barcelona pudo operar bajo la regla 1:1 desde 2021. Ha firmado a siete futbolistas por algo más de 170 millones de euros sin contar variables. Dentro de estos ha pagado al City 60 millones de euros fijos, a los que podría sumar otros 15, para incorporar al capitán de la selección española campeona del mundo y Balón de Oro del torneo, Rodri Hernández.

También al inglés Anthony Gordon, ex de Newcastle, que ha supuesto 70 millones de euros, y el alemán Karim Adeyemi, procedente de Borussia Dortmund a cambio de 23 millones, pero no pudo finalmente hacerse con el argentino Julián Álvarez, que continúa en Atlético de Madrid, reforzado a última hora con el delantero canadiense Jonathan David, quien se une a los refuerzos previos del surcoreano Kang In Lee (PSG), el también argentino Cristian "Cuti" Romero (Tottenham), el danés Morten Hjulmand (Sporting Portugal) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Los que llegaron y las ventas récord de Real Madrid

Real Madrid cerró su mercado más vendedor del siglo XXI con unos ingresos cercanos a los 200 millones de euros que financiaron casi por completo una inversión de 225, la tercera más elevada del club desde 2000, sólo superada en 2009 y 2019.

Contrató al marfileño Yan Diomandé, el fichaje más caro hasta la fecha de la historia del club: 125 millones de euros fijos para el RB Leipzig en una operación podría alcanzar los 140 si se cumplen todas las variables. Marc Cucurella (Chelsea) costó 55 millones, Carlos Espí (Levante) 25 y el holandés Denzel Dumfries (Inter) 20.

El francés Ibrahima Konaté (Liverpool) y el portugués Bernardo Silva (Manchester City) llegaron libres, aunque sus contratos incluyeron salarios y primas que no aparecen en el capítulo de traspasos.

La Bundesliga alemana la precede, con las llegadas a Bayern Múnich del marroquí Ismail Saibari (PSV Eindhoven) por 50 millones de euros y Nathaniel Brown (Eintracht) por 40, y Francia figura en quinto lugar con 605 millones de gasto y 1,3 millones de ingresos.

El PSG contrató jugadores como Ferran Torres (Barcelona, 55 millones), autor del gol de España en la final del Mundial ante Argentina, el internacional francés Maghnes Akliouche (Mónaco, 50 millones), el belga Mika Godts (Ajax 35,) o el internacional francés Lucas Digne (Aston Villa, 7).

EFE