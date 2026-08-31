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La tajante definición de Ronald Araujo tras llegar al fútbol inglés y disputar sus primeros partidos en Liverpool

El zaguero de la selección uruguaya fue contundente a la hora de explicar cómo es la Premier League

31 de agosto de 2026 13:49 hs
Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

El desembarco de Ronald Araujo en la Premier League no ha pasado desapercibido, ni para los hinchas de Liverpool ni para el propio zaguero uruguayo. Tras concretar su cesión desde Barcelona en busca de minutos y protagonismo en el fútbol de máxima élite, el defensor compartió sus primeras impresiones sobre el ecosistema británico y la notable brecha que existe respecto a su etapa en España.

La tajante opinión de Ronald Araujo sobre el fútbol inglés

Sin rodeos, Ronald Araujo resumió la dinámica de la Premier League inglesa con una definición contundente: "pura intensidad".

Según explicó el zaguero, la exigencia física y la velocidad de transición que propone la liga de ese país sobrepasan cualquier especulación previa.

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A diferencia del juego más táctico y posicional característico de LaLiga de España, la dinámica británica obliga a mantener la máxima concentración y el desgaste físico al límite durante los 90 minutos.

Estas declaraciones, replicadas por portales como Goal y beIN Sports, reflejan el período de adaptación que atraviesa el uruguayo.

Aunque su portento físico y su potencia en los duelos individuales encajan con el perfil histórico del fútbol inglés, Araujo reconoció que el ritmo de las disputas e intenciones de ida y vuelta representan un choque cultural en la cancha.

Para Liverpool, contar con un defensa de su jerarquía resulta clave para afrontar un calendario apretado en todos los frentes.

Mientras tanto, el uruguayo asimila el vértigo de Anfield Road con la convicción de que este ritmo terminará elevando aún más su nivel competitivo.

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