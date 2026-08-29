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Ronald Araujo es suplente en el encuentro entre Liverpool y Nottingham Forest por la Premier League

El uruguayo Ronald Araujo comenzará desde el banco de suplentes en el encuentro entre el Liverpool el Nottingham Forest por la Premier League

29 de agosto de 2026 8:16 hs
Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

El Liverpool se enfrenta al Nottingham Forest este sábado en condición de local, en Anfield, por la segunda fecha de la Premier League, y en donde ambos equipos buscarán su primer triunfo en esta campaña, con la presencia del uruguayo Ronald Araujo en el banco de suplentes para los Reds. El partido será a las 8:30 horas.

El equipo dirigido por el español Andoni Iraola viene de igualar 2-2 frente al Newcastle de visitante en el estreno de esta temporada, mientras que el Forest perdió 1-0 ante el Leeds United la jornada anterior.

Seguí las estadísticas del partido:

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