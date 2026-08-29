El Liverpool se enfrenta al Nottingham Forest este sábado en condición de local, en Anfield, por la segunda fecha de la Premier League, y en donde ambos equipos buscarán su primer triunfo en esta campaña, con la presencia del uruguayo Ronald Araujo en el banco de suplentes para los Reds. El partido será a las 8:30 horas.
Ronald Araujo es suplente en el encuentro entre Liverpool y Nottingham Forest por la Premier League
El uruguayo Ronald Araujo comenzará desde el banco de suplentes en el encuentro entre el Liverpool el Nottingham Forest por la Premier League