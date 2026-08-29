Cierre de agosto con la mayor suba de precio del trigo en varios años

El precio del trigo saltó más de 12% , una de las mayores subas semanales que se hayan registrado. En una semana subió US$ 31 desde el viernes 21 y cerró en US$ 279 por tonelada en la posición diciembre del mercado de Chicago. Es el valor máximo desde febrero de 2023 .

El salto responde a las crecientes dificultades para el comercio agrícola desde el Mar Negro.

Los ataques entre Rusia y Ucrania se agravan y mantienen casi paralizada a la cadena cerealera en plena cosecha, puertos, barcos, silos e incluso con reportes de ataques a cosechadoras ucranianas.

Fungicida de BASF permite que trigo y cebada lleguen del mejor modo a la hora de definir el rendimiento

Ucrania informó que Rusia ha destruido el 90% de su infraestructura de almacenamiento de granos, lo que da una pauta de la magnitud del problema de abastecimiento de trigo y maíz al que está expuesto el mundo, así como de colza y girasol, claves en el mercado europeo.

No solo están en riesgo los embarques de la zafra actual, sino también la próxima siembra: en Ucrania estiman que el área de cereales y oleaginosas caería de los actuales 20 millones de hectáreas a entre 13 y 15 millones.

A esto se suma que Estados Unidos enfrenta su menor cosecha de trigo en décadas, lo que contribuye a la presión alcista, así como la pérdida de cosecha en Europa por las olas de calor.

Todas estas señales llevan a interpretar un panorama de firmeza para los precios de los cereales que probablemente se extienda al año que viene.

El maíz acompañó la tendencia alcista en Chicago con subas de hasta 6% en los negocios cortos y 5% en la cotización mayo 2027.

La colza arrancó la semana floja y logró recuperarse, para cerrar el viernes en US$ 637 en el mercado Matif de París y US$ 560 en el mercado local.

La lupa puesta sobre Uruguay

En este contexto, Uruguay se perfila como una alternativa de fuente de abastecimiento segura, con oportunidad de suministro de trigo, oleaginosas y maíz.

La clave está en que se pueda producir bien y que el clima no sea un problema. Hay espacio, entre el factor climático y la guerra, para que estas cotizaciones sigan subiendo.

Hasta ahora las referencias para el trigo de la próxima cosecha en Uruguay se mantienen por debajo de los valores estadounidenses, en torno a US$ 220 por tonelada.

En cambio, la cebada cervecera captura plenamente el precio de la Bolsa de Chicago: este viernes cotizó a US$ 278, precios impensados al momento de la siembra, cuando había sido presupuestada sobre US$ 220 por tonelada.

Cebada: fijaciones en niveles históricos

Bruno Maneiro, de Maltería Oriental, destacó los precios actuales, impensados al momento de la siembra.

Ya se venía con un alto volumen de fijaciones y las colocaciones siguen ampliándose: los contratos físicos de entrega se ubican en el entorno de las 121 mil toneladas fijadas.

Con una producción esperada de 280 mil toneladas para la maltería, eso representa una colocación del 43% de la meta de volumen, una proporción que nunca se había alcanzado a esta altura del año.

Por el riesgo de El Niño aún no se sabe cuáles serán los resultados de la cosecha en volumen y calidad, aunque por ahora los cultivos en general están en buenas condiciones.

Soja: precios inéditos para la próxima zafra

La soja marcó un máximo de 26 meses, con una suba de 4% en la posición más cercana hasta US$ 469 por tonelada, y de 3,6% en la posición julio de 2027 —referencia para la próxima siembra en Uruguay— hasta US$ 482 por tonelada.

Esta referencia ya permite fijaciones a US$ 430 por tonelada en Uruguay.

Para quienes aún tengan soja de la cosecha pasada, se pueden cerrar negocios a US$ 440, un precio inédito en toda la zafra.

En Estados Unidos se afirmó el aceite por las perspectivas de mayor demanda para biocombustibles y la harina trepó por la posibilidad de sustituir la eventual falta de maíz para raciones, en función de la menor producción de lo esperado que se proyecta sobre el final del ciclo de los cultivos.

El firme ritmo de compras de soja estadounidense por parte de China sostiene al mercado, así como las perspectivas de que en Brasil la zafra próxima será la de menor crecimiento de área en 20 años, estabilizándose la producción.

Maíz: siembra clave con super Niño a la vista

En setiembre, Uruguay tendrá condiciones adecuadas para la siembra de maíz, que comienza desde la semana que viene y se perfila como una siembra clave.

Luego se espera un mayor riesgo de lluvias, con una probabilidad de súper Niño superior al 90%, factor alcista para los mercados de granos que se combina con las disrupciones que genera la guerra directamente sobre los embarques agrícolas, y con el empuje de los altos precios del petróleo sobre el mercado de aceites por la demanda de la industria de los biocombustibles.

En Chicago, el maíz acumula su octava semana consecutiva en ascenso: por el lado de los precios, todo aparece muy sólido.

Arroz: recuperación gradual y persistente

El arroz terminó la semana cruzando los US$ 15, en una recuperación gradual y persistente.

La cotización preocupaba mucho a principios de año, cuando el arroz se ubicaba por debajo de US$ 10.

La buena novedad aparece en un momento clave del año, previo a las siembras de la nueva campaña.