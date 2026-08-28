Agosto cierra con precios en la ganadería que siguen marcando récords

¿Una ganadería soñada? Sí, existe. El novillo nunca había cruzado los US$ 6 por kilo en Uruguay. Los terneros nunca habían promediado US$ 4,35 el kilo . El precio de exportación de la carne vacuna nunca había sostenido los US$ 6.000 dólares por tonelada de forma tan sólida.

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Agosto cierra con nuevos récords para la ganadería a las puertas de una primavera que promete ser excepcional desde el punto de vista forrajero y a un mes del comienzo de la zafra de comercialización de toros de 2026.

“Con toda esta agua los productores retiran un poco los ganados de las pasturas que no tienen piso, por lo que no hay volumen, eso hace que se retrase todo lo que es la invernada”, comentó Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

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La tensión entre una oferta reducida y la necesidad industrial de faenar en mayor volumen es el motor de la escalada vertiginosa de precios.

Ya con la ventana de la Cuota 481 cerrada y menor volumen de animales de corral, aumenta la puja por los ganados de campo.

El agujero de oferta y las dificultades de carga la semana pasada se reflejaron en la faena, que cayó a 36.972 cabezas, el menor registro desde la última semana de abril y una retracción de 8% frente a la semana anterior.

El 60% fueron novillos, la mayor proporción en cuatro años, lo que refleja el empuje de los corrales.

En agosto la operativa industrial acumula una caída interanual de 19%, con 118.008 cabezas.

“No vamos a tener oferta por lo menos hasta mediados de octubre, me da la impresión. Por cómo viene el clima y por cómo vienen las pasturas”, consideró Sánchez.

Flecha para arriba en precios por las carnes

Este desajuste entre oferta y demanda se da en el momento de mayores valores internacionales para la carne vacuna.

En los últimos 30 días el precio de exportación fue de US$ 6.296 por tonelada, 3% arriba del dato anterior y se acercó al máximo histórico alcanzado a mediados de mayo, de US$ 6.316 la tonelada.

En el acumulado de 30 días, seis de las últimas ocho semanas han estado sobre los US$ 6.000 por tonelada.

La novedad de la semana vino desde Estados Unidos, con la exoneración de aranceles para la importación de 300.000 toneladas de carne vacuna. Quedaron excluidos los países que tienen cuotas con preferencia arancelaria como Uruguay, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Los principales beneficiados son Brasil y Paraguay.

Es una medida que regirá por 90 días a partir del 1º de setiembre y que se aplicará solo a los trimmings para la producción de carne picada.

Mercado de reposición en ebullición

Con el mercado del gordo en ebullición, con el mundo ávido de carne vacuna, y con una primavera prometedora, el mercado de reposición en Uruguay muestra una pujanza feroz y alcanza valores inéditos.

Este fortalecimiento del mercado se vio reflejado en el volumen de colocación y en los precios alcanzados en el remate de Pantalla Uruguay de esta semana. Los terneros promediaron US$ 4,35 por kilo (frente a US$ 4,28 del remate anterior), un máximo para todas las pantallas. Los terneros livianos promediaron US$ 5,32.

Las terneras promediaron US$ 4,12 por kilo, 4% arriba de los US$ 3,96 del remate anterior.

La vaca de invernada pasó de US$ 2,61 a US$ 2,75 por kilo y con un máximo de US$ 3,10.

Las piezas de cría promediaron US$ 811 frente a US$ 723 del remate previo. Las vacas preñadas pasaron de US$ 1.275 a US$ 1.433 y las vaquillonas preñadas saltaron 22% frente al remate anterior desde US$ 1.258 a US$ 1.541 por cabeza.

El contexto

La primavera para la ganadería ya está instalada: precios récord para el gordo y la reposición, demanda internacional firme, poca oferta, fuerte demanda y expectativas forrajeras excepcionales. A las puertas de la zafra de toros, la ganadería sigue rompiendo techos.