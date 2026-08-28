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Dos personas murieron en incendio de una casa precaria en el barrio 40 Semanas: Fiscalía investiga si fue intencional

La casa en cuestión estaba construida con chapa, al igual que otras viviendas de la zona

28 de agosto de 2026 14:38 hs
Incendio de casa precaria en el barrio 40 Semanas

Incendio de casa precaria en el barrio 40 Semanas

Foto: captura de pantalla de Subrayado de Canal 10

Dos personas murieron en un incendio que se desarrolló en una casa precaria del barrio 40 Semanas de Montevideo. Lo que empezó como la investigación de un incidente, ahora es indagado como un posible hecho intencional.

El caso ahora es investigado como posible homicidio después de que se recabaran declaraciones que sostenían esta versión, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a El Observador. Es así que el caso pasó de una fiscal de Flagrancia a una de Homicidios.

La casa en cuestión estaba construida con chapa, al igual que otras viviendas de la zona, ubicada en este barrio también conocido como Lavalleja Sur. El fuego inició durante la madrugada de este viernes y los cuerpos fueron encontrados debajo del material precario, según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

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Vecinos comentaron a este medio que fueron ellos mismos quienes terminaron apagando el fuego y evitando que se traslada a las demás casas de la zona. Desde la Dirección Nacional de Bomberos agregaron que no los llamaron y que tampoco realizaron operaciones en esta zona. Sin embargo, según supo El Observador, la Fiscalía que ahora investiga el caso pidió la presencia de Bomberos para realizar pericias.

Los cuerpos calcinados pasaron al Instituto Técnico Forense para su identificación. Una de las vecinas de la víctimas contó que este viernes se despertaron con el ladrido de los perros y el alboroto que se escuchaba desde afuera.

"Vemos que la cabaña estaba tocada por el fuego, allí vivían dos personas", dijo esta mujer a Telemundo de Canal 12, quien agregó que ya el jueves no los había visto. "Vimos unos vecinos estaban apagando (el fuego) sobre la casita de material. Pero después no se pudo apagar más nada", sentenció la vecina.

El pasado miércoles, pero en Cerro Largo, una mujer de 92 años murió luego de sufrir quemaduras durante un incendio registrado en su casa. Los policías constataron que había un foco de incendio en el interior de la vivienda y asistieron a la propietaria, que tenía quemaduras graves. Esta mujer fue trasladada de urgencia al hospital por una unidad policial y minutos después murió.

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