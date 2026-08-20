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Policías rescataron a una mujer de 25 años que quedó atrapada durante un incendio en su casa en Río Branco

La mujer dijo a la Policía que el fuego comenzó cuando intentó encender una estufa a leña utilizando combustible acelerante

20 de agosto de 2026 8:44 hs
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Una mujer de 25 años fue rescatada por efectivos policiales luego de quedar atrapada entre el humo y las llamas durante un incendio en su vivienda en Río Branco, Cerro Largo.

El hecho ocurrió este miércoles en una casa ubicada en la zona de Tacuarí, según informó la Jefatura de Policía departamental. Personal del Centro de Comando Unificado Departamental recibió una alerta por un incendio en desarrollo y efectivos del Área de Investigaciones de Zona Operacional II concurrieron al lugar.

Al llegar, los policías constataron que una mujer permanecía atrapada dentro de la vivienda, rodeada por humo y llamas. Ante la situación, ingresaron al inmueble y lograron rescatarla. Luego utilizaron el extintor del móvil policial para contener el foco inicial y evitar que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

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La mujer fue trasladada de urgencia en un vehículo particular a un centro de salud de Río Branco. De acuerdo con el informe médico citado por la Policía, sufrió quemaduras y quedó internada en observación.

En sus primeras declaraciones, la víctima señaló que el incendio se inició de forma accidental cuando intentaba encender una estufa a leña utilizando combustible acelerante.

En el lugar trabajaron efectivos de Zona Operacional II, Seccional Tercera, Grupo de Respuesta Táctica (GRT) y Policía Científica. También concurrió personal de Bomberos, que realizó la extinción total del incendio y las tareas de enfriamiento de la vivienda. La Fiscalía Letrada de Río Branco fue informada del caso y dispuso diferentes actuaciones.

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