BCU eleva la tasa de interés a 6% ante mayores riesgos para la inflación

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este jueves, por unanimidad, elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, de 5,75% a 6%. La decisión se produjo luego de siete meses en los que la tasa se había mantenido sin cambios.
Contexto
- La inflación interanual se ubicó en 4,7% en setiembre, impulsada principalmente por el aumento de los bienes importados, las frutas y verduras y los combustibles.
- De acuerdo con el análisis del BCU, no se observan presiones inflacionarias generalizadas, mientras que la inflación de los bienes no transables se ha mantenido estable en los últimos meses.
- A su vez, las expectativas de inflación permanecieron ancladas en torno al objetivo establecido para el horizonte de política monetaria (24 meses). Las proyecciones de los analistas se ubicaron en 4,55%, las de los operadores financieros en 4,58% y las de las empresas en 5%. El promedio de las encuestas alcanzó el 4,71%, lo que, según el BCU, ratifica la confianza en el régimen de metas de inflación.
- En el plano internacional, el comunicado del Banco Central señaló que las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios de la energía y, de forma indirecta, los de otros bienes comercializables. Esta situación también ha contribuido a una revisión al alza de las expectativas de inflación. En este contexto, tanto las tasas de interés de los principales bancos centrales como las vigentes en los mercados financieros internacionales han venido ajustándose al alza.
- En Uruguay, en tanto, la actividad económica muestra señales de resiliencia luego de enfrentar shocks sectoriales y climáticos que afectaron transitoriamente el nivel de actividad.
Proyecciones y decisión del Copom
De acuerdo con las proyecciones del Comité de Política Monetaria (Copom), la inflación permanecerá transitoriamente por encima de la meta, aunque dentro del rango de tolerancia, mientras se procesan los shocks de oferta. Posteriormente, se prevé que converja hacia el objetivo de 4,5% en el horizonte de política monetaria. Para la actividad económica, se espera un crecimiento cercano a su tendencia durante el período de proyección.
A partir de este escenario, el Copom consideró que la inflación mantiene una senda de convergencia hacia la meta una vez que se absorban los efectos transitorios. Sin embargo, señaló que la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un riesgo relevante para la evolución de los precios y de las expectativas de inflación.
En consecuencia, el Directorio resolvió por unanimidad incrementar la TPM en 25 puntos básicos, hasta el 6%, manteniendo una instancia expansiva de la política monetaria.
Según explicó el BCU, la medida no busca revertir directamente el impacto de los aumentos temporales de la energía y los alimentos sobre los precios, sino actuar de manera preventiva para limitar su persistencia y evitar que estos efectos se trasladen al resto de los precios y a las expectativas.
El economista José Licandro señalo que si bien es una suba moderada, manteniendo la instancia monetaria expansiva, “fue una señal adecuada” como reacción al alza que vienen mostrando los precios en los últimos meses y que por segundo mes consecutivo mantuvo la tasa de inflación algo por encima de la meta de 4,5%.
“Esta señal refuerza el compromiso del banco con dicha meta en un momento donde la actividad económica se ha mostrado débil, lo que podía generar incertidumbre acerca de si el banco no dejaría de priorizar la estabilidad de precios”, escribió en X.
Tasas de interés y política monetaria
Una de las principales funciones del Banco Central es preservar la estabilidad de precios y, de esta manera, contribuir a mantener el valor de la moneda y la capacidad de compra del peso uruguayo.
Actualmente, Uruguay aplica un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La principal variable de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario —la tasa call— a un día de plazo.
A través de esta tasa, la política monetaria busca transmitir una señal al resto de las tasas de interés de la economía, de forma consistente con el objetivo de inflación. De esta manera, las decisiones del BCU inciden sobre el costo del dinero en los distintos segmentos de la economía doméstica.