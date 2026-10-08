BCU eleva la tasa de interés a 6% ante mayores riesgos para la inflación

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este jueves, por unanimidad, elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, de 5,75% a 6% . La decisión se produjo luego de siete meses en los que la tasa se había mantenido sin cambios.

De acuerdo con las proyecciones del Comité de Política Monetaria (Copom) , la inflación permanecerá transitoriamente por encima de la meta, aunque dentro del rango de tolerancia, mientras se procesan los shocks de oferta. Posteriormente, se prevé que converja hacia el objetivo de 4,5% en el horizonte de política monetaria. Para la actividad económica, se espera un crecimiento cercano a su tendencia durante el período de proyección.

A partir de este escenario, el Copom consideró que la inflación mantiene una senda de convergencia hacia la meta una vez que se absorban los efectos transitorios. Sin embargo, señaló que la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituye un riesgo relevante para la evolución de los precios y de las expectativas de inflación.

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En consecuencia, el Directorio resolvió por unanimidad incrementar la TPM en 25 puntos básicos, hasta el 6% , manteniendo una instancia expansiva de la política monetaria .

Según explicó el BCU, la medida no busca revertir directamente el impacto de los aumentos temporales de la energía y los alimentos sobre los precios, sino actuar de manera preventiva para limitar su persistencia y evitar que estos efectos se trasladen al resto de los precios y a las expectativas.

El economista José Licandro señalo que si bien es una suba moderada, manteniendo la instancia monetaria expansiva, “fue una señal adecuada” como reacción al alza que vienen mostrando los precios en los últimos meses y que por segundo mes consecutivo mantuvo la tasa de inflación algo por encima de la meta de 4,5%.

“Esta señal refuerza el compromiso del banco con dicha meta en un momento donde la actividad económica se ha mostrado débil, lo que podía generar incertidumbre acerca de si el banco no dejaría de priorizar la estabilidad de precios”, escribió en X.

Tasas de interés y política monetaria

Una de las principales funciones del Banco Central es preservar la estabilidad de precios y, de esta manera, contribuir a mantener el valor de la moneda y la capacidad de compra del peso uruguayo.

Actualmente, Uruguay aplica un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La principal variable de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario —la tasa call— a un día de plazo.

A través de esta tasa, la política monetaria busca transmitir una señal al resto de las tasas de interés de la economía, de forma consistente con el objetivo de inflación. De esta manera, las decisiones del BCU inciden sobre el costo del dinero en los distintos segmentos de la economía doméstica.