La pobreza baja ¿Qué pobreza?

La pobreza medida por ingresos disminuyó en Uruguay durante el primer semestre de 2026. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 14,8% de las personas y el 11,6% de los hogares se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Un año antes, esas proporciones habían sido del 17,7% y el 13,9%, respectivamente.

Es una mejora que merece ser reconocida. Pero también interpretada. Porque una cosa es el dato, otra la explicación de ese dato y otra, no necesariamente coincidente, el relato político que se construye a partir de él. El dato indica que disminuyó la proporción de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo de un umbral establecido. No demuestra, por sí mismo, que hayan mejorado en igual medida sus condiciones estructurales de vida, sus oportunidades de desarrollo o sus posibilidades futuras de autonomía.

La diferencia no es menor. Una familia puede superar la línea de pobreza gracias a un incremento salarial, una mayor cantidad de horas trabajadas o una transferencia monetaria del Estado. Pero puede continuar viviendo en una vivienda precaria, en un entorno territorial segregado, con dificultades de acceso a servicios de salud, oportunidades educativas insuficientes y escasas perspectivas de movilidad social.

La estadística registra que ha salido de la pobreza medida por ingresos. Su vida cotidiana puede indicar que continúa peligrosamente cerca de ella. Aquí aparece el problema de los relatos.

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Un primer relato puede afirmar que la pobreza disminuyó y, por tanto, las políticas sociales están dando resultado. Es una interpretación posible, pero incompleta si no se identifica qué políticas explican la reducción y cuáles son sus efectos.

Un segundo relato puede atribuir la mejora principalmente al fortalecimiento de las transferencias monetarias. Esa explicación requiere evidencia específica. El aumento de prestaciones no permite atribuirles automáticamente toda la reducción observada, que también puede responder al empleo, los salarios y otros factores.

Un tercer relato, más exigente, preguntaría si las personas que dejaron de ser estadísticamente pobres están construyendo condiciones efectivas para no volver a serlo. Este último introduce una dimensión que suele quedar relegada: la trayectoria de vida.

En el relato que nos gobierna he desarrollado una distinción que considero central para evaluar las políticas sociales: no es lo mismo aliviar las consecuencias de la pobreza que transformar las condiciones que la producen y reproducen.

Las transferencias monetarias constituyen instrumentos importantes de protección social. Pueden reducir privaciones inmediatas, mejorar la seguridad alimentaria, disminuir tensiones familiares y contribuir a crear condiciones más favorables para el desarrollo de los niños.

Pero cuando la política social se organiza predominantemente alrededor de la compensación de carencias, corre el riesgo de convertir el alivio en un resultado suficiente, sin modificar sustancialmente las trayectorias vitales de quienes reciben asistencia.

Por eso, en un contexto de fortalecimiento de las prestaciones monetarias, la reducción de la pobreza por ingresos exige una lectura especialmente cuidadosa. No porque el resultado sea menos valioso, sino porque el indicador utilizado registra precisamente una dimensión sobre la cual esas prestaciones pueden actuar de manera directa.

Si aumentan los ingresos disponibles de un hogar mediante transferencias y ese hogar supera la línea de pobreza, el indicador registra correctamente una mejora. Pero no permite concluir, sin evidencia adicional, que hayan cambiado sus condiciones de inserción laboral, sus oportunidades educativas o su capacidad de sostener autónomamente esos ingresos.

El problema no está en la medición. Está en el alcance que se atribuye a sus resultados. La pobreza medida por ingresos y la pobreza entendida como privación de capacidades y oportunidades no son conceptos equivalentes. Tampoco deben confundirse sus indicadores.

Una medición responde cuánto ingreso tiene un hogar respecto de un umbral. La otra exige examinar qué posibilidades reales tienen sus integrantes de desarrollar sus capacidades, ejercer derechos y construir proyectos de vida.

Ambas miradas son necesarias. Pero responden preguntas diferentes. De allí surgen interrogantes que deberían acompañar la difusión de las cifras oficiales.

¿Cuánto de la reducción se explica por la creación de empleo, la mejora de los salarios reales o las transferencias monetarias? ¿Se amplió la cobertura de las prestaciones existentes? ¿Cuánto aumentaron sus montos en términos reales? ¿La reducción observada es estadísticamente significativa? ¿Cuántas personas quedaron apenas por encima de la línea de pobreza y podrían volver a caer ante una pérdida de ingresos?

Y, particularmente, ¿qué ocurrió con la pobreza infantil? Uruguay presenta desde hace décadas una distribución profundamente desigual de la pobreza según la edad. En 2025, el 29,1% de los niños menores de seis años vivía en hogares pobres, frente al 6% de las personas mayores de 65 años.

No estamos solamente ante una desigualdad de ingresos. Estamos ante una desigualdad en las condiciones de partida de la vida. Las condiciones materiales, los vínculos afectivos, la nutrición, la estimulación temprana, la salud mental de los cuidadores y la calidad del entorno influyen sobre el desarrollo infantil en períodos especialmente sensibles.

Las desventajas tempranas no determinan inexorablemente el futuro de un niño. Pero pueden acumularse y reproducirse cuando no existen intervenciones oportunas, suficientes y sostenidas.

Un niño que crece en condiciones de privación no necesita solamente que su hogar reciba más dinero. Necesita también oportunidades efectivas de desarrollo. En este contexto adquiere particular relevancia la Ley N.º 20.376 de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA), promulgada en septiembre de 2024.

Su importancia radica en que propone una perspectiva integral. No se limita a prestaciones económicas, sino que establece un marco de garantías, coordinación institucional, planificación presupuestal, estándares de calidad, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a niños y adolescentes.

La ley parte de una premisa fundamental: las necesidades de desarrollo de un niño no pueden quedar fragmentadas entre organismos que administran por separado ingresos, salud, educación, cuidados y protección.

Sin embargo, entre su promulgación y su reglamentación, en diciembre de 2025, transcurrieron aproximadamente quince meses, pese al plazo de noventa días establecido originalmente. La Unidad de Coordinación, Monitoreo y Evaluación Presupuestal fue formalmente creada en marzo de 2026, casi dieciocho meses después de aprobada la ley.

Estos hechos muestran avances institucionales, pero también demoras significativas. Ahora corresponde una pregunta más exigente: ¿qué está cambiando efectivamente en la vida de los niños a partir de GAPIIA?

¿Cuáles son sus metas verificables? ¿Qué estándares de calidad se están aplicando? ¿Cómo se coordinan las intervenciones de los organismos responsables? ¿Qué recursos se ejecutaron? ¿Cuántos niños están recibiendo una atención verdaderamente integral? ¿Qué indicadores permitirán evaluar resultados y no solamente actividades?

La existencia de una ley no equivale a su implementación efectiva. La creación de una unidad administrativa tampoco constituye, por sí misma, una garantía de transformación. Las garantías deben poder observarse en la realidad.

En paralelo, el gobierno ha presentado una propuesta de Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, orientada a unificar prestaciones, mejorar su cobertura y focalización, incrementar montos y priorizar a los niños más pequeños.

Su implementación gradual está prevista a partir de 2027, por lo que no corresponde atribuirle la reducción de pobreza registrada durante el primer semestre de 2026. Eso no significa desconocer los refuerzos ya realizados en prestaciones vigentes, como el Bono Crianza, ni sus posibles efectos.

Significa distinguir entre políticas existentes, reformas anunciadas y resultados efectivamente demostrados. La discusión tampoco debería plantearse como una oposición entre asistencia y desarrollo. Una familia que hoy no dispone de ingresos suficientes no puede esperar varios años a que una intervención educativa o laboral produzca resultados. Necesita respuestas inmediatas.

Pero esas respuestas deberían integrarse a una estrategia capaz de reducir progresivamente la reproducción de las mismas necesidades. La asistencia opera en el presente: responde a urgencias. La transformación opera en el tiempo: modifica trayectorias. Y las trayectorias vitales deberían convertirse en una dimensión central de la evaluación de las políticas sociales.

No alcanza con conocer cuántos hogares reciben una prestación. Importa saber qué ocurre con sus integrantes después de recibirla. Si los niños acceden a mejores oportunidades de desarrollo. Si sus trayectorias educativas mejoran. Si las familias consiguen mayor estabilidad laboral. Si disminuyen las privaciones persistentes. Si se amplían las posibilidades de autonomía.

También importa conocer cuántos vuelven a necesitar asistencia después de haber superado transitoriamente la línea de pobreza. Una política pública puede ser eficaz para reducir un indicador y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para modificar los mecanismos que lo reproducen. Esto nos devuelve a la cuestión inicial: el dato y el relato.

Si el éxito de la política social se define exclusivamente por la disminución de la pobreza monetaria, el relato del progreso quedará asociado a la capacidad del Estado para elevar ingresos por encima de un umbral.

Si, en cambio, el éxito se define también por la mejora sostenida de las trayectorias educativas, laborales, familiares y de desarrollo, el relato deberá incorporar resultados mucho más exigentes.

No se trata de sustituir una medición por otra ni de desconocer la importancia del ingreso. Se trata de evitar que una parte de la realidad sea presentada como si representara su totalidad.

No es lo mismo reducir la pobreza que reducir una de sus dimensiones.

Uruguay dispone de una larga tradición de protección social y de capacidades institucionales importantes. Pero también arrastra una persistente concentración de la pobreza en la infancia que debería interpelar a gobiernos de distintas orientaciones políticas.

La continuidad de ese problema revela que no basta con administrar programas, incrementar partidas o anunciar nuevas prestaciones. Es necesario construir una intervención articulada, territorialmente pertinente, evaluable y sostenida a lo largo del tiempo. La Ley GAPIIA puede constituir una herramienta relevante para avanzar en esa dirección. Pero su valor dependerá menos de las intenciones que expresa que de las garantías que consiga hacer efectivas.

En El relato que nos gobierna sostengo: El país necesita pasar de un modelo que administra dependencia a otro que genere autonomía. Porque una sociedad justa no se mide por la cantidad de asistencia que reparte, sino por la cantidad de personas que logran construir su vida sin depender permanentemente de ella.

El verdadero progreso no consiste en que el Estado dé cada vez más, sino en que las personas necesiten cada vez menos para desarrollar plenamente su proyecto de vida.

Esta afirmación no supone desconocer que algunas personas requieren apoyos permanentes para ejercer plenamente sus derechos. La autonomía no equivale necesariamente a prescindir de toda ayuda, sino a disponer de oportunidades reales para decidir y desarrollar el propio proyecto de vida.

Los datos del INE permiten afirmar que disminuyó la pobreza medida por ingresos. Lo que todavía debemos demostrar es cuánto avanzamos en la transformación de las condiciones que hacen que esa pobreza se reproduzca.

Esta es, precisamente, la diferencia entre el dato y el relato: una mejora estadística puede ser verdadera sin que la interpretación política construida a partir de ella represente toda la realidad.

No alcanza con medir cuántos salen de la pobreza. Debemos saber cuántos están adquiriendo las condiciones para no volver a ella. Porque superar una línea de pobreza no es necesariamente superar la pobreza como condición de vida. Y la verdadera transformación comienza cuando el alivio del presente se convierte en oportunidades para el futuro.