Un camión autobomba de la Dirección Nacional de Bomberos se incendió el sábado mientras trabajaba en un siniestro que afectaba a una cosechadora y se había propagado a un cultivo de trigo, en el departamento de Soriano.

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Según informó Telemundo (Canal 12) inicialmente y verificó El Observador, el episodio ocurrió próximo a las 13:58 en las inmediaciones de la ruta 2, a la altura del kilómetro 272, en el paraje Bizcocho. Para llegar al lugar, las dotaciones debieron ingresar por un camino vecinal y recorrer aproximadamente 10 kilómetros desde la ruta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo (@telemundouy) A las 15:25, el comandante del incidente informó que la autobomba tanque, identificada con el interno 308, había tomado fuego durante el desarrollo de las operaciones. Como consecuencia, el vehículo sufrió pérdidas totales. También se perdió la totalidad de los equipos profesionales que se encontraban en su interior.

Bomberos aclaró, además, que la detonación que se escuchó en el lugar correspondió a la ruptura de un cilindro de aire comprimido de un Equipo de Respiración Autónoma (ERA).