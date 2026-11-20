Buquebus advirtió que la prueba de atraque realizada la semana pasada por Colonia Express en el puerto de Montevideo fue riesgosa. La conclusión surgió de un estudio realizado por un perito naval contratado por la compañía

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Mediante un comunicado , Buquebus indicó que durante la maniobra se constató que la embarcación tuvo contacto con el pontón de la compañía , infraestructura esencial para la operativa que realiza el buque Francisco, que conecta Montevideo con Buenos Aires .

La empresa informó que según el informe elaborado por el perito naval Fernando Perdomo de Montevideo Diving & Salvage, la “configuración ensayada presenta riesgos que requieren corrección antes de considerarla apta para una operación regular”.

Colonia Express presentó su nueva ruta, que conectará Carmelo-Buenos Aires, en medio de su conflicto con Buquebus

"No tiene que haber privilegios": Colonia Express redobla competencia con Buquebus y se enfrenta a la ANP

El estudio advirtió que el contacto entre ambas estructuras puede generar rozamientos, esfuerzos e impactos capaces de afectar componentes del pontón. “ Una eventual avería podría comprometer su disponibilidad y, en consecuencia, la continuidad del servicio que Buquebus presta actualmente” , expuso el texto.

Agregó que “la seguridad y continuidad del servicio no pueden quedar sujetas a riesgos evitables”.

Por ese motivo presentó observaciones ante la Administración Nacional de Puertos (ANP) y entiende que corresponde completar las verificaciones necesarias antes de habilitar la operativa que pretende Colonia Express.

“Buquebus reafirma que su posición no responde a una oposición a la competencia, sino a la necesidad de proteger la infraestructura, la seguridad de los pasajeros y la continuidad de un servicio esencial entre ambas capitales”, concluyó.

La prueba de atraque que realizó Colonia Express fue solicitada por la ANP con el objetivo de evaluar la posibilidad que la compañía opere una ruta entre Montevideo y Buenos Aires.