YPF aguarda con expectativa el resultado que pueda obtener APA en la búsqueda de hidrocarburos en la plataforma marítima uruguaya a partir del año que viene. Además, ka petrolera argentina entiende que la zona del Atlántico Sur se convirtió en un clúster energético poderoso con alto potencial para la exploración .

La actividad offshore tiene momentos buenos y de los otros. Las compañías apuestan a la exploración en distintas partes del mundo y no siempre tiene resultados positivos. “Un fracaso es un punto de calibración del subsuelo y punto. Vamos por el siguiente”, expuso la directora de exploración de YPF, María Fernanda Raggio , en el encuentro Energía Summit organizado por El Observador.

El caso de Namibia -el país africano que tiene similitudes geológicas con Uruguay- es el ejemplo más claro de éxitos y fracasos. “Habían perforado varios pozos que no fueron y después vinieron los descubrimientos de Total y Shell. Desde ese momento hacia adelante hicieron 30 pozos más y varios fueron fracasos” , comentó Raggio. Pero más allá de la actividad puntual, los hallazgos en el suroeste africano en 2022 reavivaron el interés de las grandes petroleras en la región. “Lo de Namibia colocó sobre la mesa el interés hacia toda la franja austral. El Atlántico Sur se convirtió en un clúster energético muy poderoso; el potencial en la zona es enorme ”, señaló.

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Uruguay tiene expectativas centradas en el proyecto de APA en el mar uruguayo, que comenzará en la segunda mitad del año próximo . La petrolera estadounidense proyecta la realización de un pozo en el bloque OFF-6 de la zona definida por Ancap en una campaña estimada en 110 días de los cuales 76 corresponden a la actividad de perforación y los restantes a tareas de movilización e implantación. Y la misma expectativa tiene la empresa argentina.

“Esperamos un resultado positivo y que sea un éxito; porque si es un éxito cambia completamente la región. Desde la Cuenca de Pelotas en el sur de Brasil hasta Uruguay y Argentina norte”, explicó la experta.

Pero además, el resultado positivo también incluirá otros aspectos. “Va a ser un éxito para los geólogos. Por ejemplo si se encuentra una roca madre; un indicio de que hay algo de petróleo, sin importar el volumen”, dijo Raggio.

Durante la exposición, la representante de YPF mostró un mapa del Atlántico Sur donde identificó en rojo varias zonas con posibilidad de posicionamiento de la actividad offshore. Allí destacó puntos ubicados en el sur de Brasil, Argentina y Uruguay.

“Si se mira en el mapa y la historia de Guyana y Namibia es como estar viendo en vivo la forma cómo se construye una provincia hidrocarburífera offshore”, explicó.

Recordó que hay muchos resultados positivos en África, Guyana y Brasil y añadió que Uruguay y Argentina tienen zonas prácticamente vírgenes que se convierten en lugares estratégicos para las compañías petroleras mundiales.

La petrolera argentina avanzará con exploraciones offshore frente a la costa uruguaya entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

En el evento también participó Bruno Conti, integrante de la gerencia de transición energética de Ancap. El experto recordó que en el offshore de Uruguay solamente se perforaron tres pozos: dos por Chevron en 1976 y el tercero por Total en 2016.

Bruno Conti, gerencia de transición energética de Ancap

Recordó que la última vez se perforó una edad geológica diferente. “ En ese caso fue el Cenozoico, que no estaba probado en ninguna de las regiones del Atlántico cercano. Ahora se va a testear una edad geológica más profunda, el cretácico, que es lo que está funcionando en Namibia”, expresó.