La astróloga Lourdes Ferro visitó el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador para adelantar las tendencias astrológicas de cara al 2027. Durante la entrevista, hizo énfasis en la importancia del autocuidado, la planificación estratégica y la responsabilidad individual al momento de interpretar los tránsitos planetarios.

El 2027 se perfila, según la perspectiva astrológica, como un año marcado por la influencia de Leo, signo que invita a la reconexión con el deseo personal y el corazón. "Es un año sobre todo para el autocuidado, para el amor propio y para conectar con los sueños. Leo nos da la oportunidad de escucharnos muchísimo y de reconectar con lo que verdaderamente queremos producir", explicó Ferro.

La astróloga destacó que el 2027 será un periodo clave para la creatividad. Este fenómeno se explica, en parte, por la posición de Urano en Géminis, signo que rige la comunicación. "Hay un planeta que está revolucionando la comunicación y es notorio: Urano en Géminis. Cuando queremos comunicar algo, lo hacemos a través de este signo", señaló.

Ferro subrayó que, si bien los rituales de fin de año son una forma válida de canalizar intenciones, la verdadera potencia reside en la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. "Cuando tenemos una idea, debemos pasarla por el corazón y luego a la acción. El escribir es mucho mejor que usar el teclado, porque existe una conexión física entre la mano, la cabeza y la emoción. Si la idea resuena, es ahí donde uno se anima a concretar", afirmó.

Para la astróloga, hay signos como Leo que tienen por delante un escenario más favorable para conseguir lo que buscan. "el planeta Júpiter es un planeta de expansión, se lo llama el gran benefactor. Y en este momento está en Leo en conjunto con Marte, por eso hay que salir a pelear por lo que uno quiere, es un buen momento para los leoninos para hacer eso", indicó.

"A su vez, todos los planetas que quedan en el signo anterior son los que no sabemos que viene. Tenemos una mochila pero no sabemos que hay adentro, eso le está pasando a Virgo, que tiene que estar más atento, mirando que pasa. No quiere decir que vaya a haber un problema: quiere decir que hay cosas que están sucediendo y no las estamos viendo. Capaz que lo que viene es que ganás el Cinco de oro, pero no lo logramos ver", agregó.

"Eso va a pasar hasta que Júpiter entre en Virgo, y ahí nos da toda la información. Por eso Virgo se tiene que cuidar de no firmar apurado, de no pedir un préstamo, no cambiar de trabajo. Si está en conflicto con la pareja, no separarse, porque de repente se te pasa. Esperar un poquito y no tomar las decisiones apurado".

El panorama para Uruguay y la gestión de la información

Al analizar el contexto nacional, Ferro recordó que Uruguay, al celebrar su independencia el 25 de agosto, se comporta bajo la energía de Virgo. "Somos muy exigentes, cultos y le ponemos mucho orden a las cosas; no somos escandalosos. Trabajamos mucho en Argentina y se nota la diferencia: nosotros somos más sobrios y duros en nuestro hacer", analizó.

Respecto a las proyecciones para el país en 2027, la astróloga recomendó cautela durante la primera mitad del año. "Hasta julio, cuando Júpiter ingrese en Virgo, debemos estar atentos. Es un momento para la autocrítica y para observar qué es lo que viene. No existen soluciones mágicas; el país mejorará si cada uno de nosotros trabaja, colabora y se mantiene activo", sostuvo.

"No es decir 'Ah, después de julio vamos a estar bien'. Vamos a estar bien si trabajamos, si hacemos, si colaboramos, si estamos presentes, si estamos activos, si realmente queremos las cosas. Cada uno de nosotros tiene que ser mejor persona para poder ser mejor país, tener una mejor realidad, tenemos que estar activos para eso", agregó.

La responsabilidad del astrólogo y el perfil de las consultas

Con más de 30 años de trayectoria, Lourdes Ferro enfatizó que la astrología no debe ser vista como una herramienta determinista. "Yo no soy una astróloga predictiva. La decisión final siempre la tomamos nosotros. La astrología es para comprobarla, no para creer ciegamente en ella", aclaró.

Sobre el perfil de quienes buscan sus servicios, Ferro desmitificó la idea de que solo las mujeres consultan. "Es insólito, pero atraviesa todas las edades y géneros. Tengo tantos clientes varones como mujeres, desde los 20 hasta los 90 años. Trabajo con políticos, deportistas y empresarios, quienes utilizan la astrología como una herramienta de planificación para saber cuándo es el mejor momento para invertir o lanzar un proyecto", explicó.

El desafío de la salud mental y el acompañamiento

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el rol del astrólogo frente a personas en situaciones de vulnerabilidad emocional. Ferro reconoció que, en ocasiones, la verdad puede ser cruel y que el profesional debe actuar con responsabilidad. "Estamos en un Uruguay donde la salud mental es un problema y la depresión es una realidad. A veces, el tarot o la astrología son el único bastón que la persona tiene. Mi deber es acompañar en ese proceso de duelar lo que no se quiere soltar, siendo una buena 'oreja' y evitando dar mensajes que puedan desestabilizar a alguien que no está preparado para escucharlos", concluyó.

La astróloga finalizó la charla recordando que su última obra, la Guía 2027, junto a su cuaderno de trabajo, ya se encuentra disponible en librerías, consolidando un proyecto que desde 2019 se ha convertido en un referente para quienes buscan integrar la astrología en su vida cotidiana de manera consciente y responsable.