Hace aproximadamente cuatro años, una discusión pública entre Mario Pergolini y Nicolás Occhiato generó una tensión inicial que ahora ambos reviven con humor tras un cruce inolvidable.

El conflicto se desató cuando Pergolini cuestionó la autenticidad de las cifras de audiencia de Luzu TV, canal que lidera Occhiato, sugiriendo que buena parte de los espectadores eran cuentas falsas o bots.

Occhiato, quien en su momento consideraba a Pergolini un referente y tomaba nota de sus opiniones, se sintió directamente aludido por las declaraciones. La situación escaló cuando, ante el crecimiento del canal y la insistencia de Pergolini en sus cuestionamientos, Occhiato decidió buscar una confrontación directa para aclarar la situación y mostrarle las métricas reales.

"Nico Occhiato" Por el día que se cansó de que Pergolini lo acusara de usar bots y le cayó a la oficina. pic.twitter.com/vRqGF4HY2l

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El encuentro tuvo lugar en la oficina de Pergolini el 28 de diciembre, en un día de intenso calor. Occhiato llegó con su computadora dispuesto a exhibir los datos de YouTube Studio para demostrar la legitimidad de la audiencia de luzu tv . Pergolini, con su característico humor, recordó el episodio exagerando las reacciones de Occhiato.

¿Cómo fue la tensa reunión entre los conductores?

Según el relato de Pergolini, Occhiato se habría puso visiblemente alterado al ver los datos, llegando incluso a romper elementos de la oficina y a amenazarlo. “¡Me dijiste que me ibas a hundir!”, exclamó Pergolini entre risas en una reciente entrevista, al recrear el momento en el programa “Otro día perdido”.

Sin embargo, Occhiato matizó la anécdota, reconociendo su enfado pero negando la exageración de su colega. Explicó que su molestia radicaba en el “laburo” que había detrás del proyecto y que sentía dolor por las dudas sobre la autenticidad de su trabajo. El fundador de Luzu TV aclaró que, más allá del cruce inicial, la conversación se extendió por dos horas y sirvió para limar asperezas.

Ambos conductores coincidieron en que, tras la tensa reunión inicial, la relación se normalizó y el respeto mutuo se fortaleció. Occhiato reiteró en varias ocasiones durante la entrevista que considera a Pergolini un referente y un pionero en el mundo del streaming, destacando su visión a largo plazo.

La anécdota, revivida en el programa de eltrece, sirvió para demostrar cómo las diferencias iniciales pueden evolucionar hacia un diálogo constructivo y un aprecio profesional, consolidando la admiración que Occhiato aún profesa por la trayectoria de Nicolás Occhiato.