Mario Pergolini a El Observador: "Ojalá que me cuide un robot"

Hace seis meses mantener los personajes consistentes era bastante difícil. Hoy podemos guardar las características del personaje y la herramienta las respeta, igual que los ambientes y las escenografías. Cuando empezamos este año no lo podíamos hacer.
¿Eso implicó un aumento en las suscripciones de IA que pagás?
Se paga, sí. Creo que nadie se esperaba este consumo de tokens. Hay empresas que están volviendo a contratar personas para puestos que habían reemplazado con IA. Cuando les llegó la cuenta dijeron: “Esto es una locura”.
Nosotros tenemos un presupuesto asignado e intentamos no corrernos mucho. La mayoría de las piezas ya las tenemos programadas. Si necesitamos algo actual, porque pasó algo ayer o anteayer, tenemos un presupuesto aparte. Echenique lo hago yo una vez al mes: hago el mes completo de una vez.
Creo que el mundo se está volviendo híbrido. No hago que toda la pieza sea de IA. A veces filmamos escenas cortas con fondo verde y editamos a la vieja escuela, y eso le da otro dinamismo.
Pero estás usando más IA que antes.
Sí. Pero cada vez la usamos más para tareas repetitivas que para generar contenido a partir de prompts.
Dijiste que no usás WhatsApp ni redes sociales.
Una sola, Instagram.
¿Cómo hacés para no tentarte con el algoritmo? Yo intenté eliminar X y uno termina volviendo, como si el algoritmo te dominara.
Por cómo me lo contás, el algoritmo sos vos, porque el que quiere volver sos vos. Si no estás mirando X, ¿por qué X te llamaría?
No tengo WhatsApp desde el principio. Llamalo antisocial, pero no quiero tener charlas abiertas todo el tiempo: no me interesa que me manden fotos ni audios. Me pasa lo mismo con mis hijos. Si se van de vacaciones les digo: “No me mandes una foto por día”, y a la madre le digo: “No me la muestres”. Que vengan y me cuenten después cómo les fue.
Hice esa gimnasia con la comunicación y me esforcé para que fuera igual con la gente con la que trabajo. A mis segundas líneas les digo: “No tenés por qué mandarle un WhatsApp a alguien que trabaja debajo tuyo después de las siete de la tarde, un sábado o un domingo. No hay nada tan urgente”.
Y a los que están más abajo les digo: “Si su jefe hace algo así, vengan a hablar conmigo”. Las empresas funcionan y la comunicación fluye igual.
Creo que es más una cosa de la cabeza, eso de creer que te estás perdiendo algo. Pasa también cuando las redes se ponen agresivas y alguien me dice: “Che, dijiste tal cosa y te están haciendo mierda en redes”. Yo les digo: “Esperen, yo no miro redes”. En la calle no siento eso.
Me dicen: “Pero estaba todo el mundo hablando de eso”. Y les contesto: “La verdad que ni me enteré, no afectó mi vida, y todos sabemos que se diluye en 48 horas como mucho”. Salvo que sea un problema realmente grave. Ya comprobé que ese mundo no me suma nada. Cuando quiero buscar cosas o ver qué están haciendo otros, sí, miro Instagram.
¿Sentís que todo eso aumentó la polarización?
Está trayendo ansiedad, y los problemas que trae están siendo un poco graves. También creo que la creatividad es cada vez más hegemónica: es raro ver a alguien distinto, que haga algo con variedad. Por eso creo que ahí los humanos tienen una ventaja.
Hay muchos pibes haciendo cosas lindas, sobre todo en video. Pero cuando lo agarra un buen fotógrafo, un buen director o un buen guionista, ves que funciona de otra forma. Decís: “Esto está hecho distinto, ¿qué estás usando?”. Y te das cuenta de que usan las mismas herramientas que vos.
¿Qué aprendiste de Olga y Luzu que no habías visto cuando empezaste con Vorterix?
Estar solos al principio nos dio una ventaja tecnológica que aprovechamos, pero después estábamos demasiado solos. Teníamos un medio basado en tecnología que nadie más usaba, porque éramos los únicos, y eso casi lleva a Vorterix a la ruina.
Que aparecieran Olga y Luzu hizo que el mercado nos entendiera mejor. Cuando salimos a vender, los clientes entienden claramente qué es Luzu, qué es Vorterix y qué es Olga. Segmentamos el negocio y ganamos más gracias a ellos.
También vimos que ellos arrancaron con una versión dos que nosotros no estábamos usando. Dijimos: “Pará, estos pibes están con otras cámaras, están acortando las imágenes”. Ahí nos modernizamos, porque pudimos mirar a la competencia. La competencia siempre es buena.
Si no salían otros, el streaming hubiese sido otra cosa. Y en la región somos un caso medio raro por cómo usamos el streaming.
Si tuvieras 25 años y empezaras de cero, apalancándote en la inteligencia artificial, ¿qué medio crearías?
¡Te digo ya lo que haría! Creo que es el momento de hacer medios que cada uno pueda adaptar a lo que quiere. Estoy terminando de desarrollar un proyecto parecido.
Podemos tener la columna vertebral de un medio –“Pergonews”, vamos a ponerle– donde sabemos que hay noticiero a tal hora. Pero la música son playlists tuyas, con lo que te gusta: los dos escuchamos el mismo medio, cada uno con su música. Y el tránsito habla de los lugares por donde vas a pasar vos. ¿Para qué escuchar el tránsito de un lugar por el que nunca pasás? Creo que una de las noticias es tu agenda.
O sea, que el medio sea yo, más que pensar en un público objetivo.
Claro, personalizarlo. Así como segmentamos las audiencias, ahora podemos ir más lejos. Ya hoy, en un mismo diario, las noticias que ves vos no son las mismas que veo yo.
A veces le digo a la gente: “Denme sus teléfonos y veamos el mismo diario los dos. Buscá tal noticia”. Y no les aparece la misma. “¿Cómo? Yo no la tengo en tapa”. “Claro, porque el medio se está adaptando a vos”.
Invertiste en Atto, un producto para acompañar a personas mayores. ¿Cómo creés que va a impactar la IA ahí, si un uso abusivo también le trae problemas a algunas personas?
Hay que ser claro: Atto está pensado para adultos mayores que en su mayoría viven solos. Siete de cada diez adultos en las grandes ciudades comen solos casi todas las noches. Seis de cada diez no hablan con nadie desde que hacen una compra hasta la siguiente, al otro día.
Con WhatsApp ya no hay charlas: cada tanto reciben un mensaje de alguien que quieren. Y no todos pueden ver el teléfono, ni todos tienen uno, aunque parezca mentira.
Atto es inteligencia artificial para acompañar a adultos mayores. Si una persona pasa mucho tiempo callada, Atto se prende y le dice: “Che, ¿te acordás que el otro día hablamos de tal cosa?”. Comprobamos que esos disparadores hacen que vuelvan a hablar y a recordar. Trabajamos con gerontólogos, porque no es lo mismo que una IA le hable a un chico, a un adulto o a un adulto mayor.
Está funcionando muy bien. Si vieras los videos de las pruebas que estamos haciendo, te asombraría la relación que tienen con la máquina. Es una máquina, te lo acepto. Pero cada vez hay más adultos solos y menos jóvenes, y nacen cada vez menos chicos.
Creo que con el tiempo Atto va a ser un robot humanoide que acompañe. Si la persona se cae, la va a poder levantar, y va a llamar primero a un médico y después al hijo. Además, el hijo o el familiar más joven que se siente responsable por esa persona se puede comunicar con Atto y darle indicaciones.
Hoy es difícil imaginarse dejarse cuidar por un robot. ¿Vos te imaginás en esa situación?
Espero que sí. Atto nace de una necesidad con mi mamá, y sé lo que es cuidar a una persona mayor. Un robot que la vigila las 24 horas, que puede leer los signos vitales, ver si está bien o mal, leer el nombre de un remedio que ella no puede leer, saber dónde está y cada cuánto tomarlo… Sí, ojalá me cuide un robot.
Se habla mucho de qué va a pasar con la IA, de si se viene el fin del mundo. ¿Sos optimista, sos cauto, te da miedo?
Miedo no me da. Aunque nos lleve al caos; no sé si no me gustaría ver un poco de caos. Creo que la IA va a terminar siendo infraestructura.
En su momento alguien decía “mi empresa tiene internet”. Hoy nadie lo diría, porque sería estúpido. Estamos a muy pocos meses de que nadie diga “en mi empresa usamos IA”, porque se va a dar por hecho que hay procesos que la usan. Igual, el uso tampoco está tan generalizado: no es que todo el mundo use ChatGPT.
Lo que me asusta es lo geopolítico. No es lo mismo una IA hecha en Occidente que una hecha en China. No es lo mismo cómo trabaja China con el código abierto, como DeepSeek, que este modelo de sacar una versión nueva todos los meses, con precios de tokens de entrada y salida que van cambiando. Hace dos meses Anthropic decía: “Paremos, observemos la inteligencia artificial, tenemos que pararla entre todos”.
Un poco de marketing del miedo también.
Y sí, porque anteayer sacó Claude y ahora dice que siguieron avanzando, nos van a cobrar y están por salir a la bolsa. Entonces, todo esto lo agarro un poco… ¿Es un arma peligrosa? Como toda tecnología. Los drones que usamos para filmar en los noticieros los están usando en Ucrania para reventar gente. Nadie dice “los drones nos van a terminar matando a todos”, aunque realmente nos están matando.
Es una herramienta muy poderosa, que tiene el poder de hackear al ser humano. Creíamos que solo se podían hackear máquinas y que a nosotros nadie nos iba a hackear, pero cada vez somos más predecibles: cada vez es más difícil hacerlo con una persona y más fácil con un grupo. No sé si le tengo tanto miedo a la IA, y creo que tampoco podemos saber bien en qué va a terminar.