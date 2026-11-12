La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia pone en duda el apoyo de la empresa al código abierto

El mundo de la tecnología de inteligencia artificial se encuentra en vilo tras la renuncia de Jensen Huang , CEO de Nvidia . La dimisión se produjo luego de que admitiera una relación con una presunta espía china , Alice Huang , un hecho que ha encendido alarmas sobre la seguridad nacional de Estados Unidos .

Huang se había consolidado como un férreo defensor del código abierto en el ámbito de la IA , argumentando que este ecosistema promueve la seguridad, la innovación, la difusión y la soberanía. A medida que los laboratorios de IA de vanguardia buscan independizarse de Nvidia y desarrollar sus propios chips, el apoyo al código abierto se presentaba como una vía para diversificar la base de clientes de la compañía.

La partida de Huang ha generado preocupación entre los miembros de la comunidad de código abierto, quienes temen que su legado de apoyo al ecosistema de modelos abiertos no sea continuado por la nueva dirección, según Tech Crunch . De hecho, su renuncia coincide con un momento crítico: Nvidia aún no ha cerrado la adquisición de la plataforma de código abierto Hugging Face por 13.000 millones de dólares.

La incertidumbre se cierne sobre la continuidad del compromiso de Nvidia con la comunidad de código abierto tras la partida de Jensen Huang. La empresa ha designado a la directora financiera, Colette Kress , como CEO interina, pero aún no está claro cómo abordará el acuerdo con Hugging Face ni el apoyo al ecosistema de modelos abiertos.

Huang no solo impulsó el desarrollo de la familia de modelos de IA de peso abierto Nemotron, diseñados para sistemas de IA agénticos y cargas de trabajo de razonamiento, sino que también invirtió en startups como Reflection AI y Thinking Machines Lab para fortalecer la competitividad de los modelos abiertos estadounidenses. Su influencia trascendió las inversiones y la hoja de ruta de productos de Nvidia.

A principios de año, Huang lideró una carta abierta firmada por 25 compañías, incluyendo gigantes como Microsoft, Meta, IBM y Palantir, instando al gobierno de Estados Unidos a no restringir excesivamente los modelos de IA de peso abierto, muchos de los cuales provienen de China. Esta iniciativa surgió en respuesta al debate en Washington sobre cómo responder a las acusaciones de robos de propiedad intelectual.

Consecuencias geopolíticas y comerciales

La salida de Jensen Huang podría fortalecer los argumentos de quienes abogan por restricciones más estrictas contra las empresas chinas de IA. El escándalo que rodea su relación con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed y presunta espía, ha puesto bajo escrutinio sus esfuerzos por flexibilizar los controles de exportación de chips.

Si bien las restricciones a los modelos de peso abierto provenientes de China podrían limitar la competencia para las empresas estadounidenses, muchas de las cuales mantienen sus modelos cerrados, el apoyo al código abierto no es solo un proyecto idealista de Huang. Se ha vuelto central para la estrategia comercial de Nvidia. Ante el desarrollo de chips propios por parte de clientes clave como Google y OpenAI, Nvidia tiene un incentivo para cultivar un ecosistema más amplio de desarrolladores y clientes de IA, ya que cuantos más actores entrenen y ejecuten modelos, más GPUs se venderán y menor será la dependencia de un puñado de laboratorios de frontera. La pregunta ahora es si este compromiso puede sobrevivir sin el hombre que lo priorizó.