Elon Musk dijo que sería "un honor" contratar a Jensen Huang, tras los escándalos que terminaron en su renuncia como CEO de Nvidia

Elon Musk, fundador de SpaceX y CEO de Tesla, comentó en la red social X que le resultaría "un honor" contratar a Jensen Huang, el CEO de Nvidia, previo a su renuncia tras un escándalo vinculado a su amorío con Alice Huang, presunta espía del gobierno Chino y directora de Megaspeed.
El ofrecimiento de Elon Musk tras los escándalos
La afirmación del magnate sudafricano se produjo en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), en respuesta a una publicación del blog financiero Zerohedge que instaba a Musk a fichar a Huang si Nvidia decidía prescindir de él. El comentario de Musk surgió tras informes de The Wall Street Journal que señalaban que el directorio de Nvidia se reuniría para evaluar la continuidad de su CEO, previo a su renuncia.
Las especulaciones sobre la salida de Huang se intensificaron luego de que The New York Times informara sobre una presunta relación extramatrimonial del directivo con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Este escándalo siguió a reportes previos sobre su vínculo con una ejecutiva de la misma empresa.
Musk y Huang mantienen una relación profesional y personal cercana desde hace al menos una década. La empresa de semiconductores Nvidia es, además, un proveedor clave para Tesla en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) esenciales para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial aplicados a la conducción autónoma y la robótica.