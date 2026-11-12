Elon Musk dijo que sería "un honor" contratar a Jensen Huang, tras los escándalos que terminaron en su renuncia como CEO de Nvidia

Elon Musk en la sede de Twitter, tras la adquisición de la empresa.

Elon Musk, fundador de SpaceX y CEO de Tesla, comentó en la red social X que le resultaría "un honor" contratar a Jensen Huang, el CEO de Nvidia, previo a su renuncia tras un escándalo vinculado a su amorío con Alice Huang, presunta espía del gobierno Chino y directora de Megaspeed.

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El ofrecimiento de Elon Musk tras los escándalos La afirmación del magnate sudafricano se produjo en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), en respuesta a una publicación del blog financiero Zerohedge que instaba a Musk a fichar a Huang si Nvidia decidía prescindir de él. El comentario de Musk surgió tras informes de The Wall Street Journal que señalaban que el directorio de Nvidia se reuniría para evaluar la continuidad de su CEO, previo a su renuncia.

That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026 Las especulaciones sobre la salida de Huang se intensificaron luego de que The New York Times informara sobre una presunta relación extramatrimonial del directivo con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Este escándalo siguió a reportes previos sobre su vínculo con una ejecutiva de la misma empresa.